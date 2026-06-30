«Полностью изобличил их». Экс-директор по продажам Popcorn Books оговорил на очных ставках себя и коллег по делу об «ЛГБТ-экстремизме»

Экс-директор по продажам издательства Popcorn Books Павел Иванов 25 июня получил четыре года условно по делу об «ЛГБТ-экстремизме». В зачитанных в Замоскворецком суде Москвы протоколах очных ставок подсудимый не просто полностью признал вину, но и подробно описал, как «изобличил» других фигурантов издательского бизнеса «Эксмо», о чем пишет «Медиазона».

Перед заседанием Иванов называл себя «смертником» с сердцем, работающим «меньше чем на 50%». Сотрудничество со следствием он назвал «осознанным поступком» против людей, которые, по его словам, «занимались и, наверное, сейчас занимаются антиправительственной деятельностью» и «нарушают Конституцию Российской Федерации». Он сказал:

«В результате проведения следственных действий я давал правдивые показания в отношении деятельности издательства „Индивидуум принт“ и неустановленных лиц издательства „Эксмо“. Во время очных ставок, когда мне были представлены неустановленные лица издательства „Эксмо“, я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку всё это было на моих глазах».

Он также добавил, что выступил «экспертом» благодаря более чем 30-летнему опыту в книгоиздании.

В суде Иванов говорил о «неустановленных лицах» «Эксмо», но на следствии называл конкретные фамилии — эти люди потенциально могут стать новыми фигурантами дела. Сам он этого не скрывает и обещает и дальше помогать следствию выходить на тех, кто пока не осужден: по его словам, «некоторые из них скрываются за рубежом». Сам Иванов объяснил то, что остался в России, так:

«Многие уехали, опасаясь мобилизации. Я как патриот поддержал Владимира Путина и ждал идеологических решений в книгоиздании».

Помимо Иванова, обвиняемыми по делу проходят один из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов и заведовавший складом Артём Вахляев — приговоры им еще не вынесены.

По версии следствия, изложенной в обвинительном заключении, после признания «движения ЛГБТ» экстремистским у фигурантов дела «сформировался преступный умысел» распродать остатки книг стоимостью в десятки миллионов рублей в обход запрета. Подводя итог своим показаниям, Иванов заявил:

«Вероятно, руководство „Эксмо“ имело схему для дальнейшей реализации книг с ЛГБТ-содержанием. Они просто не хотели упустить возможность извлечь прибыль от их продажи».

«Медиазона» отмечает, что проверить достоверность этих показаний без развернутых комментариев самих издателей невозможно, однако следствие при составлении обвинительного заключения опиралось именно на них.

Дело о продаже книг с «ЛГБТ-тематикой» возникло после серии обысков у сотрудников «Эксмо» и Popcorn Books. Показания против топ-менеджмента «Эксмо» дали те же Протопопов, Иванов и Вахляев. По итогам тех допросов гендиректора холдинга Евгения Капьева ненадолго задерживали, но позже отпустили без предъявления обвинений — как и финансового директора Светлану Цыпляеву, и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина.