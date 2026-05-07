Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

59

 

 

 

 

 

Новости

Экс-сотрудников издательства Popcorn Books, которые проходят по делу о «ЛГБТ-экстремизме», отпустили из-под домашнего ареста

The Insider
Иллюстрация к материалу

Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшим сотрудникам закрытого издательства Popcorn Books Артему Вахляеву, Павлу Иванову и Дмитрию Протопопову. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на данные из базы суда, им назначили запрет определенных действий. Все трое находились под домашним арестом с мая прошлого года.

Экс-директор Popcorn Books Протопопов, директор по продажам ООО «Индивидуум принт» Иванов и менеджер склада Вахляев обвиняются по делу об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней (ч. 3 ст. 282.2 УК). По версии следствия, они причастны к изданию и продаже книг с «пропагандой ЛГБТ». Такая «пропаганда» в России запрещена, а несуществующее «Международное движение ЛГБТ» признано Верховным судом экстремистской организацией.

Как сообщала пресс-служба издательства «Эксмо», которому принадлежало Popcorn Books, уголовное дело «касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к „Эксмо“. Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books».

В апреле текущего года по этому делу были допрошены гендиректор «Эксмо», Евгений Капьëв и еще три человека из числа руководителей издательства.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  3. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  4. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте