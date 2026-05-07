Экс-сотрудников издательства Popcorn Books, которые проходят по делу о «ЛГБТ-экстремизме», отпустили из-под домашнего ареста

Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшим сотрудникам закрытого издательства Popcorn Books Артему Вахляеву, Павлу Иванову и Дмитрию Протопопову. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на данные из базы суда, им назначили запрет определенных действий. Все трое находились под домашним арестом с мая прошлого года.

Экс-директор Popcorn Books Протопопов, директор по продажам ООО «Индивидуум принт» Иванов и менеджер склада Вахляев обвиняются по делу об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней (ч. 3 ст. 282.2 УК). По версии следствия, они причастны к изданию и продаже книг с «пропагандой ЛГБТ». Такая «пропаганда» в России запрещена, а несуществующее «Международное движение ЛГБТ» признано Верховным судом экстремистской организацией.

Как сообщала пресс-служба издательства «Эксмо», которому принадлежало Popcorn Books, уголовное дело «касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к „Эксмо“. Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books».

В апреле текущего года по этому делу были допрошены гендиректор «Эксмо», Евгений Капьëв и еще три человека из числа руководителей издательства.