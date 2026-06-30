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Новости

В Южной Корее утвердили нового премьер-министра Хан Сон Сук, которая призвана провести цифровую трансформацию экономики в условиях бума ИИ

The Insider
Фото: newsimg.koreatimes.co.kr

Фото: newsimg.koreatimes.co.kr

Национальное собрание Южной Кореи утвердило кандидатуру Хан Сон Сук на пост премьер-министра, сообщает «Рёнхап». За решение проголосовали 166 из 167 присутствовавших депутатов, один бюллетень признали недействительным. Главная оппозиционная партия «Сила народа» бойкотировала голосование, заявив, что Хан не подходит для этой должности.

Кандидатуру поддержали правящая Демократическая партия и союзные ей силы — Партия за возрождение Кореи и Прогрессивная партия. После утверждения Хан станет 50-м премьер-министром Южной Кореи и вторым на этом посту при президенте Ли Чжэ Мёне. Она также станет второй женщиной — главой правительства в истории страны: первой была Хан Мён Сук, возглавлявшая кабинет министров в 2006 году, 20 лет назад.

До выдвижения Хан Сон Сук возглавляла интернет-портал Naver, большую часть карьеры проработав в IT-индустрии, а затем стала первым министром по делам малого и среднего бизнеса в правительстве Ли Чжэ Мёна. Администрация президента, объявляя о ее выдвижении, заявила:

«Это человек, способный провести страну через масштабный стратегический переход в условиях бума искусственного интеллекта и сложных глобальных кризисов».

Оппозиция выступала против кандидатуры Хан, указывая на скандалы, всплывшие в ходе процедуры утверждения, — в частности на утечку персональных данных из государственной программы поддержки стартапов в формате конкурса, которую Хан курировала на посту министра малого и среднего бизнеса. Во вторник оппозиция также бойкотировала заседание парламентского комитета по утверждению кандидатуры, из-за чего Демократическая партия приняла итоговый отчет комитета в ее отсутствие.

Ли Чжэ Мён стал президентом Южной Кореи в 2025 году по итогам внеочередных выборов, назначенных после импичмента своего предшественника Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кандидат от Либеральной партии набрал тогда 48,43% голосов против 42,59% у соперника Ким Мун Су.

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