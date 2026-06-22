Бывшего министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы за ключевую роль в мятеже экс-президента Юн Сок Ёля

Бывшего министра юстиции Южной Кореи Пак Сун Чжэ приговорили к 25 годам лишения свободы — суд признал его одним из ключевых организаторов мятежа в рамках попытки экс-президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, сообщает агентство Yonhap.

Центральный окружной суд Сеула назначил Паку более суровое наказание, чем просило обвинение, — спецпрокурор Чо Ын Сок требовал для него 20 лет. Подсудимого сразу взяли под стражу, поскольку суд опасался, что он может уничтожить доказательства.

По версии следствия, после того, как Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, Пак собрал экстренное совещание руководителей министерства. Там обсуждалось направление прокуроров в орган, поддержавший военное положение, и проверка вместимости исправительных учреждений, где планировали держать политиков и других персон, которых должны были арестовать, — а также распоряжение чиновникам, отвечавшим за запрет на выезд из страны, выйти на работу. Суд признал Пака виновным по обоим пунктам обвинения — в организации мятежа и в злоупотреблении полномочиями.

«Обвиняемый в итоге пошел против своей обязанности соблюдать Конституцию, решив, что мятеж может увенчаться успехом, и предпочел принять в нем участие», — заявил суд. Пак стал не первым членом кабинета Юна, которого признали виновным в связи с тем, что он играл ключевую роли в мятеже, — ранее по аналогичным делам были осуждены экс-премьер Хан Док Су и бывший министр обороны Ким Ён Хён. Самого Юн Сок Ёля в феврале приговорили к пожизненному заключению за организацию мятежа, он обжаловал этот приговор, однако в июне ему добавили к пожизненному сроку еще 30 лет.

Суд при этом отклонил дополнительные обвинения против Пака по антикоррупционному закону, решив, что они выходят за пределы мандата спецпрокурора. Речь шла в том числе об обвинении в том, что Пак отдавал подчиненным неподобающие распоряжения по просьбе жены Юн Сок Ёля Ким Кон Хи, которая в мае 2024 года просила проверить детали прокурорского расследования в отношении ее самой по делу о коррупции.

Как отметил в комментарии для The Insider кореист Фёдор Тертицкий, ситуация в политическом поле Южной Кореи с момента мятежа успокоилась: