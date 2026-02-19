Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель приговорен к пожизненному заключению по делу об организации мятежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Обвинение просило приговорить его к смертной казни.



3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил чрезвычайное военное положение, заявив о необходимости защитить Республику Корея от угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Спустя около 150 минут после его заявления парламент на экстренном заседании проголосовал за отмену военного положения.

6 декабря депутаты предприняли первую попытку объявить импичмент президенту, однако она не увенчалась успехом. Через неделю, 14 декабря, повторное голосование прошло успешно: Юн был отстранен от должности и передан под суд.

Решению экс-президента об объявлении чрезвычайного военного положения предшествовал острый внутриполитический конфликт. Как писалa «Медуза» со ссылкой на корееведа Федора Тертицкого, президент на протяжении всего срока не мог договориться с парламентом, где большинство принадлежало левой оппозиции. Дополнительным фактором стал низкий рейтинг самого Юна — около 20%. По оценке эксперта, объявление чрезвычайного положения стало попыткой президента «пойти ва-банк» в условиях, когда компромисс с парламентом оказался невозможен. Юн Сок Ель отрицал обвинения в мятеже.