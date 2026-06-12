Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.91

EUR

82.97

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

138

 

 

 

 

 

Новости

Бывшего президента Южной Кореи приговорили еще к 30 годам заключения. Суд признал его виновным в попытке провокации КНДР

The Insider
Ahn Young-joon / AP Photo

Ahn Young-joon / AP Photo

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к 30 годам лишения свободы по делу о попытке спровоцировать соседнюю КНДР. Суд в Сеуле счел, что осенью 2014 года он отдал приказ о запуске беспилотников в сторону республики, чтобы эскалировать конфликт между странами ради введения военного положения. В октябре 2024 года КНДР заявила, что обнаружила обломки беспилотника, прилетевшего со стороны Южной Кореи.

Сроки за участие в этой операции также получил ряд других бывших высокопоставленных чиновников. В частности, к 30 годам приговорили экс-министра обороны Ким Ён Хёна, к 15 — бывшего главу военной контрразведки Ё Ин Хёна, три года условно с отсрочкой на пять лет получил экс-глава Командования беспилотных операций Ким Ёе Дэ.

Юн Сок Ёль был президентом Республики Корея с мая 2022 года. В декабре 2024-го Национальное собрание отстранило его от должности из-за краткосрочного введения военного положения, что стало поводом для подозрений в узурпации власти. Импичмент утвердили в апреле 2025-го, а арестовали Юн Сок Ёля только после нескольких неудачных попыток.

В январе 2026 года бывший президент получил пять лет тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью и попытке препятствования аресту. Наиболее серьезное обвинение, предъявленное Юн Сок Ёлю, — подстрекательство к мятежу. В феврале 2026 года Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об организации мятежа. Он обжаловал этот приговор.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов
  3. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  4. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  5. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте