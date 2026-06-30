Великобритания выделит на нужды обороны дополнительные $20 млрд

Британия обяжется направить на нужды вооруженных сил дополнительные 15 млрд фунтов ($19,89 млрд), доведя суммарные инвестиции в оборону за ближайшие четыре года почти до 298 млрд фунтов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Премьер-министр Кир Стармер назвал решение ответом на возросшую опасность и нестабильность в мире.

Вторжение России в Украину изменило архитектуру безопасности европейских стран и заставило правительства пересматривать бюджетные приоритеты в пользу обороны, пишет WSJ. Лондон, как и другие члены НАТО, стремится укрепить армию и подготовиться к возможным угрозам. Выступая в штаб-квартире британского производителя дронов Malloy Aeronautics, Стармер заявил:

«Мир стал более опасным и нестабильным местом, поэтому правильно, что мы увеличиваем численность военнослужащих на местах, восстанавливаем запасы боеприпасов и инвестируем в передовые технологии, чтобы опережать наших противников на десятилетия вперед».

Свыше 63 млрд фунтов планируется потратить на укрепление ядерного сдерживания — финансирование подводных лодок, новых боеголовок и закупку 12 истребителей F-35A. Еще 11 млрд фунтов направят на дальнобойное оружие, крылатые ракеты и производство боеприпасов, а свыше 5 млрд фунтов — на беспилотники и безэкипажные наземные машины. Необходимость таких вложений, как отмечается, подтверждает опыт боевых действий в Европе и на Ближнем Востоке, где ракетные и дроновые угрозы показали уязвимость как воюющих стран, так и их соседей.

С учетом нового транша оборонный бюджет Британии вырастет почти до 80 млрд фунтов в год к 2029 году с 54 млрд фунтов. Расходы на оборону составят 2,7% ВВП — по словам министра финансов Рейчел Ривз, это будет максимальный показатель со времен холодной войны. Президент США Дональд Трамп ранее требовал от европейских союзников нарастить военные траты вплоть до 5% ВВП. Страны НАТО уже обязались выйти на этот уровень совокупных расходов на оборону и смежные направления к 2035 году, а непосредственно на вооружения и военный потенциал — выделять 3,5% ВВП. Британия заявляет, что укладывается в эти сроки.

Глава Минобороны Дэн Джарвис заявил, что новые средства и приоритеты — это сигнал союзникам и противникам о готовности Британии «вкладываться в безопасность». Ранее в этом месяце его предшественник Джон Хили подал в отставку, заявив, что правительство отказывается существенно увеличивать военные расходы. Сам Стармер тем временем объявил об уходе с поста премьера после внутрипартийного бунта в Лейбористской партии — его, по прогнозам, может сменить Энди Бернем, левый политик и бывший мэр Большого Манчестера, который станет уже шестым премьером Британии за семь лет.