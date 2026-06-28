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Трамп выдвинул на пост главы ICE бывшего полицейского Лэнса Шройера

The Insider
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что выдвигает на пост главы миграционной и таможенной полиции ICE бывшего сотрудника полиции штата Оклахома Лэнса Шройера. 

"Лэнс обладает более чем 29-летним опытом работы в правоохранительных органах Оклахомы — штата, где я одержал победу во всех 77 округах в 2016, 2020 и 2024 годах! Лэнс — бывший сотрудник полиции штата Оклахома и морской пехотинец США. Он — патриот с реальным оперативным опытом и проверенный лидер с ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ опыта заключения под стражу самых отъявленных преступников <...> Сенат должен НЕМЕДЛЕННО утвердить кандидатуру Лэнса — не медлите. Вместе мы СНОВА СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ БЕЗОПАСНОЙ", - написал Трамп. 

Шройер в хороших отношениях с новым министром внутренней безопасности Марквей Маллин. Последний уже одобрил решение Трампа, назвав Шройера "сильным лидером", который сможет "обеспечить безопасность страны и защитить американский народ". 

В мае в отставку ушел бывший глава ICE Тодд Лайонс, руководивший им чуть больше года. При нем ведомство прославилось скандальными рейдами против нелегальных мигрантов, в результате которых страдали и законопослушные приезжие, и американские граждане. Место временно исполняющего его обязанности занял бывший глава частной тюремной компании занял Давид Вентурелла. 

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