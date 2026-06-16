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В Миннеаполисе предъявили обвинения 15 участникам «террористического движения антифа» за противодействие агентам ICE

The Insider
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Федеральная прокуратура США предъявила обвинения 15 участникам «движения антифа» из Миннеаполиса, которых обвиняют в организованном противодействии агентам иммиграционной службы ICE в ходе операции Metro Surge, сообщает The New York Times. Уголовное преследование инициировано Прокуратурой федерального округа Миннесоты совместно с Управлением расследований в сфере внутренней безопасности. 

Многомесячное расследование было сосредоточено на участниках группы Direct Action Minnesota — левой коалиции протестных организаций, которую обвинение считает причастной к «слежке, оперативному планированию и быстрой мобилизации против сотрудников правоохранительных органов». По словам главного федерального прокурора Миннесоты Дэниела Розена, 12 обвиняемых задержаны в понедельник, один находился под стражей по другому делу, двое остаются в розыске.

Обвиняемым вменяется заговор с целью воспрепятствования деятельности федеральных агентов или причинения им вреда, подстрекательство к насильственному преступлению, межштатное преследование, нападение на федерального сотрудника и уничтожение государственной собственности. «Мы будем соблюдать закон», — заявил Розен.

Трамп в 2025 году подписал указ, присвоивший несуществующему «движению антифа» статус «террористической организации». Уголовное преследование активистов стало частью политики Белого дома, который добивается привлечения к ответственности всех, кто оказывал противодействие иммиграционным рейдам. Демократы расценивают эти меры как попытку заглушить инакомыслие.

Вместе с тем, как отмечается, новые обвинения предъявлены на фоне серьезных трудностей, с которыми прокуратура уже столкнулась в судах. Защитники сообщают, что около половины из 36 ранее возбужденных дел о нападениях на федеральных агентов были прекращены — судьи усомнились в достаточности доказательной базы. На брифинге журналисты прямо спросили Розена об этих неудачах. «Посмотрите, как будет разворачиваться это дело, как будут работать доказательства», — ответил он. При этом во время проведения операции в Миннесоте федеральные агенты застрелили двух протестующих граждан США.

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