Иммиграционная полиция США ICE покупает данные иммигрантов у частного брокера, обходя запрет суда на доступ к ним — 404 Media

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает у частного брокера сведения, связанные с налоговыми идентификационными номерами иммигрантов (ITIN), что может быть попыткой обойти судебный запрет на получение агентством такой информации. Об этом изданию 404 Media рассказал сенатор Рон Уайден, изучивший документы о закупках, имеющиеся также в распоряжении журналистов.

Контракт почти на $10 млн заключен 5 июня с компанией Thundercat Technology LLC и касается «подписки на данные ITIN и аналитики для агентов HSI (Расследования внутренней безопасности) в расследованиях случаев мошенничества». Какие именно данные включены в подписку — сами номера ITIN или также имена и адреса их держателей — не уточняется. ITIN — это идентификатор, который налоговое управление США (IRS) выдает не имеющим документов мигрантам и другим людям, не имеющим права на номер социального страхования. Как подчеркивает издание, не имеющие документов иммигранты ежегодно платят десятки миллиардов долларов налогов.

«Похоже, что Трамп пытается обойти закон и решение суда, чтобы продвигать свою кампанию массовых депортаций», — заявил Уайден, добавив, что суд уже признал незаконным соглашение между IRS и Министерством внутренней безопасности о передаче данных ITIN, а контракт на покупку тех же сведений у частных брокеров представляет собой явную попытку обойти и закон о защите налоговой информации, и решение суда. Соглашение между IRS и ICE, по которому налоговая служба должна была передавать идентификационные номера и последние известные адреса более 1,2 млн человек, было заключено в апреле 2025 года. В ноябре его временно заблокировал один судья, признав практику незаконной, а в феврале — другой, указав, что она может привести к ошибкам при идентификации налогоплательщиков.

404 Media пишет, что Thundercat Technology — известный подрядчик, который часто перепродает государству технологии и средства наблюдения других компаний. В самой фирме на запрос журналистов не ответили, и неясно, чей продукт она может перепродавать в этом случае. Отмечается, что покупка доступа к данным у частных брокеров вместо получения их через судебный ордер уже не раз применялась ICE и другими структурами Министерства внутренней безопасности — ранее агентство покупало данные о геолокации смартфонов и доступ к коммунальным данным, а также пользовалось сервисом Webloc для слежки за телефонами в целых районах.

Сенатор Уайден отметил, что Бюро финансовой защиты потребителей готовилось закрыть эту лазейку в законодательстве, прежде чем администрация Трампа ликвидировала ведомство и заблокировала вступление нового правила в силу. По его словам, следующая администрация должна закрыть эту лазейку окончательно.

Ранее сообщалось, что ICE получила доступ к базе данных страховых компаний ISO ClaimSearch, которая содержит сведения о более чем 1,8 млрд страховых претензий, включая имена, адреса и налоговые номера, и использует ее для поиска целей для депортации.