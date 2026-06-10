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Конгресс США одобрил $70 млрд на ICE и пограничников до конца срока Трампа

The Insider
Фото: Vanguard News Group

Фото: Vanguard News Group

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о выделении $70 млрд на финансирование миграционной полиции ICE и пограничной службы до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. Теперь документ должен подписать президент США.

Законопроект прошел Палату представителей с минимальным перевесом — 214 голосов против 212. Как пишет Reuters, голосование в основном прошло по партийной линии: против вместе с демократами проголосовал независимый конгрессмен Кевин Кайли, ранее вышедший из Республиканской партии. Прежде тот же документ одобрил Сенат, где республиканцы использовали процедуру reconciliation, позволяющую принять бюджетный законопроект без поддержки демократов.

Спор о финансировании ICE и пограничной службы несколько месяцев оставался одним из главных бюджетных конфликтов в Конгрессе. В начале года разногласия между республиканцами и демократами привели к 76-дневной частичной остановке работы Министерства внутренней безопасности. В апреле Трамп подписал двухпартийный закон о финансировании тех структур ведомства, которые не участвуют в его миграционной кампании, но вопрос о деньгах для ICE и пограничников тогда остался нерешенным.

Демократы выступали против выделения средств без реформы работы миграционных агентов. По данным Reuters, они добивались дополнительных ограничений после того, как в январе иммиграционные агенты застрелили двух американцев, однако договориться с Белым домом о пакете реформ не смогли.

Во время обсуждения законопроекта Трамп также поддерживал выделение $1 млрд на безопасность бального зала Белого дома и $1,8 млрд — в «антиоружейный» фонд, который мог бы компенсировать союзникам президента ущерб от предполагаемого преследования со стороны государства. Деньги на бальный зал из законопроекта убрали, а администрация, по данным Reuters, заявила, что фонд в итоге не будет создан.

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