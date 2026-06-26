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Новости

Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова послом в Абхазии

The Insider
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Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил пост посла в Абхазии. Это следует из официального президентского указа Владимира Путина. 

Гладков ушел с поста главы Белгородской области в мае этого года. Он возглавлял регион с ноября 2020 года и, как утверждалось, подал прошение об отставке по собственному желанию. 

Незадолго до объявления о своей отставке Гладков впервые с 2024 года ушел в отпуск. За две недели до этого в регионе завершилось расследование уголовного дела против его заместителя Рустэма Зайнуллина, связанного с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Позже Гладков сказал, что «продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», а затем подал в отставку. 

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области после этого был назначен участник войны в Украине, генерал-майор ВС РФ, герой России Александр Шуваев.

Ранее о возможном переходе Гладкова на должность посла в Абхазию писали со ссылкой на источники российские СМИ. Так, газета «Ведомости» на этой неделе сообщила, что кандидатуру бывшего губернатора на эту должность одобрили в Госдуме.

Помимо Гладкова, в отставку в мае также подал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Уже на следующий день он получил мандат депутата Госдумы. 

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