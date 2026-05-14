Экс-глава Брянской области Богомаз получил мандат депутата Госдумы

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, отправленный в отставку накануне, 13 мая, получил мандат депутата Государственной думы. Об этом со ссылкой на заявление ЦИК пишут госагентства ТАСС и РИА «Новости»

Как уточняют РИА «Новости», Центральная избирательная комиссия передала ему мандат экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Это решение на заседании Комиссии было принято единогласно. 

Об отставке Богомаза стало известно накануне. Врио главы региона был назначен Егор Ковальчук. 

Кроме Брянской области сменился также и глава Белгородской области — Путин принял отставку местного губернатора Вячеслава Гладкова. Уточнялось, что оба губернатора подали прошение об отставке по собственному желанию. 

Врио главы Белгородской области был назначен участник войны в Украине, генерал-майор ВС РФ, Герой России Александр Шуваев, который с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что и Богомазу, и Гладкову подберут новые должности. О новом посте Гладкова еще неизвестно. 

