Путин принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Его место займет участник войны, генерал Шуваев

Вячеслав Гладков. Фото ТАСС

Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области, сообщает ТАСС. Уточняется, что Гладков, который возглавлял регион с ноября 2020 года, подал прошение об отставке по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен участник войны в Украине, генерал-майор ВС РФ, Герой России Александр Шуваев. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

В середине апреля Вячеслав Гладков впервые с 2024 года ушел в отпуск. За две недели до этого было завершено расследование уголовного дела против его заместителя Рустэма Зайнуллина, связанного с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. 4 мая Гладков сообщил, что «продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей».

Александр Шуваев (слева) на встрече с Владимиром Путиным, 13 мая 2026

Фото: пресс-служба Кремля

Кроме того, в отставку отправлен губернатор Брянской области Александр Богомаз. Врио главы региона назначен Егор Ковальчук. Путин уже встретился с Шуваевым и Ковальчуком в Кремле.

Егор Ковальчук (слева) на встрече с Владимиром Путиным, 13 мая 2026

Фото: пресс-служба Кремля

Как пишет издание Бел.ru, Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, в войне 2008 года в Грузии, а также в войне в Сирии. В 2015–2017 годах занимал пост заместителя командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В 2017 году Шуваев стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, входящего в состав 106-й Тульской дивизии ВДВ. С 2022 года участвует в войне против Украины (позывной «Спартанец»). Шуваев — участник программы «Время героев» по подготовке управленцев из числа участников войны в Украине.

Ковальчук — выпускник «школы губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС). В прошлом был заместителем губернатора Челябинской области и «председателем правительства» «ЛНР».

