Путин принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Его место займет участник войны, генерал Шуваев

Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области, сообщает ТАСС. Уточняется, что Гладков, который возглавлял регион с ноября 2020 года, подал прошение об отставке по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен участник войны в Украине, генерал-майор ВС РФ, Герой России Александр Шуваев. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

В середине апреля Вячеслав Гладков впервые с 2024 года ушел в отпуск. За две недели до этого было завершено расследование уголовного дела против его заместителя Рустэма Зайнуллина, связанного с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. 4 мая Гладков сообщил, что «продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей».