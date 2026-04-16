Гладков впервые за два года ушел в отпуск. Две недели назад завершилось расследование дела против его зама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит в двухнедельный отпуск — впервые за последние два года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что в прошлый раз брал такой отпуск в 2024 году. Его заявление прозвучало спустя две недели после завершения расследования уголовного дела против его заместителя, связанного с хищениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Исполнять обязанности губернатора во время отсутствия Гладкова будет его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. При этом сам Гладков пообещал продолжать публиковать оперативную информацию о событиях в регионе в своих соцсетях.

О завершении расследования дела в отношении вице-губернатора Рустэма Зайнуллина сообщал РБК в начале апреля. По данным издания, следствие считает, что чиновник и его предполагаемые сообщники организовали схему хищения бюджетных средств при строительстве оборонительных рубежей. Речь идет о заключении контрактов с подконтрольными компаниями, завышении стоимости работ и выводе денег через фиктивные фирмы. Ущерб оценен более чем в 123 млн рублей.

Зайнуллину предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и получении взятки, при этом статья о мошенничестве из окончательной версии обвинения была исключена. По версии следствия, он также получал вознаграждение в размере до 7% от суммы контрактов за покровительство подрядчикам. Сам чиновник вину отрицает и называет дело «выдуманным», а его защита заявляет о нарушениях в ходе следствия.

На фоне этого дела в начале апреля появились слухи о возможной отставке Гладкова. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, в Кремле обсуждается ротация губернаторов приграничных регионов, включая Белгородскую область. Среди возможных причин назывались состояние здоровья главы региона и сложная обстановка в области.

Сам Гладков эти сообщения не комментировал. Ранее он заявлял, что следователи не вызывали его на допрос по делу Зайнуллина, несмотря на высокий статус фигуранта и масштаб расследования.