Китай в июне сократил закупки нефти до минимума с 2016 года — Bloomberg

Морской импорт нефти Китаем в июне в среднем составит около 6,4 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель с октября 2016 года и на 8% меньше, чем в мае. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler, передает Bloomberg. Похожую динамику фиксирует и другой сервис по отслеживанию танкеров — Vortexa.

С начала войны США и Израиля против Ирана, разгоревшейся в конце февраля, крупнейший в мире импортер нефти сократил закупки примерно на 4 млн баррелей в сутки по сравнению с обычным уровнем. Это неожиданное падение спроса помогло сбалансировать мировое предложение и спрос на нефть и удержать цены ниже $100 за баррель.