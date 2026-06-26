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Китай в июне сократил закупки нефти до минимума с 2016 года — Bloomberg

The Insider
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Морской импорт нефти Китаем в июне в среднем составит около 6,4 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель с октября 2016 года и на 8% меньше, чем в мае. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler, передает Bloomberg. Похожую динамику фиксирует и другой сервис по отслеживанию танкеров — Vortexa.

С начала войны США и Израиля против Ирана, разгоревшейся в конце февраля, крупнейший в мире импортер нефти сократил закупки примерно на 4 млн баррелей в сутки по сравнению с обычным уровнем. Это неожиданное падение спроса помогло сбалансировать мировое предложение и спрос на нефть и удержать цены ниже $100 за баррель.

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Теперь, когда перемирие между США и Ираном позволило частично восстановить судоходство через Ормузский пролив, внимание рынка переключается на вопрос, когда, как пишет Bloomberg, «аппетит Китая к нефти начнет восстанавливаться».

Пекин компенсировал колоссальный дефицит предложения за счет сокращения экспорта нефтепродуктов, снижения объемов переработки на НПЗ и расходования коммерческих запасов нефти. Но слабость китайской экономики и ускоряющийся переход на электромобили — который, по оценкам аналитиков, приведет к безвозвратной потере части спроса — ограничивают потребность страны в нефти. Аналитики предупреждают, что такая ситуация может продлиться еще несколько месяцев.

Соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто 14 июня — в день восьмидесятилетия президента США Дональда Трампа. О достижении договоренности объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах: стороны согласовали беспошлинное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие американской военно-морской блокады.

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