«На этом месте недавно были представители Зеленского». Лукашенко рассказал о переговорах с Киевом

Он добавил, что получил ответ от украинской стороны и что там, по его словам, понимают последствия. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», — сказал Лукашенко. Он также призвал Киев не «пылить», не «кричать» и «не пытаться в морду по-русски ударить», а «договариваться по-человечески».

Лукашенко несколько раз подчеркнул, что Беларусь, по его словам, не должна становиться непосредственной стороной войны России против Украины. «Втягиваться в войну нам не нужно», — сказал он, добавив, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным «тысячу раз».

По словам Лукашенко, на украинской стороне границы находятся в основном подразделения территориальной обороны. Он заявил, что не хочет, чтобы белорусские военные стреляли в украинцев: «Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать».

При этом Лукашенко вновь подчеркнул союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», — заявил он. По его словам, Беларуси «война не нужна», однако мир должен сопровождаться гарантиями, что Россию и Беларусь «не смогут обмануть». «Обман России — это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества», — сказал Лукашенко.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко убрать оборудование на белорусской границе, которое, по его словам, Россия использует для корректировки ударов по Украине. Зеленский заявил, что дает на это неделю, и в противном случае Украина «сделает это сама». Он также обвинил Беларусь в поставках нефтепродуктов российской армии и заявил, что Москва пытается втянуть страну в войну с помощью провокаций.

24 июня Зеленский сообщил, что, по данным украинских военных и разведки, оборудование, которое использовалось для наведения российских дронов, перестало работать. Он сказал, что не знает, демонтировали ли ретрансляторы, однако с 22 июня они не функционируют. Официальные власти Беларуси не подтверждали, связано ли это с требованиями Киева.

Ранее, 15 июня, Лукашенко уже говорил, что участие Беларуси в войне против Украины «абсолютно неприемлемо». В интервью телеканалу Al Arabiya он утверждал, что Путин также считает вступление Беларуси в войну вредным, поскольку это расширит линию фронта примерно на 1,5 тысячи км. Лукашенко заявлял, что белорусское общество «не приемлет войн», а Беларусь уязвима для ударов со стороны Украины. При этом он говорил, что вступление страны в войну означало бы «войну Беларуси и России против блока НАТО».