В автомагазинах Москвы закончились канистры для бензина, их скупили спекулянты

В автомагазинах Москвы закончились запасы канистр для бензина. Их скупают и перепродают спекулянты, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, за последние недели стоимость канистр выросла на 20–40% — в зависимости от объема и материала. Если недавно пятилитровую емкость можно было приобрести примерно за 300 рублей, то сейчас за нее просят около 500 рублей. Цена 20-литровых канистр достигает 4 тысяч рублей. При этом в большинстве автомагазинов товар уже распродан, а приобрести тару можно в основном через интернет-площадки у перекупщиков.

Несмотря на призывы властей не закупать топливо впрок, жители продолжают скупать как компактные пятилитровые канистры, так и крупные 20-литровые армейские емкости. Также вырос спрос на воронки, шланги, насосы для перекачки топлива и другие сопутствующие товары.

Как отмечает Mash, сотрудники автомагазинов рекомендуют водителям использовать присадки для бензина, поскольку на рынке уже появились случаи продажи бензина АИ-92 под видом АИ-95.



Кроме того, мошенники начали предлагать автомобилистам «забронировать» покупку бензина без очереди якобы от имени крупных компаний. Для подтверждения брони жертве предлагают ввести код из СМС, который на самом деле используется для получения доступа к аккаунту в Telegram.

Людям также предлагают установить приложение, которое якобы показывает наличие бензина на заправках по всей стране. В действительности программа содержит вредоносное программное обеспечение, собирающее данные с устройства и передающее их злоумышленникам.