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Новости

В Курской области запретили продавать бензин в канистры

The Insider
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В Курской области ввели ограничения на продажу бензина — с завтрашнего дня топливо будет разливаться только в баки автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 

«Вижу, что в нашем регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — написал Хинштейн и добавил, что «поручил региональному Управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона». 

Скриншот сообщения в канале Хинштейна в Max в системе мониторинга IONA

Скриншот сообщения в канале Хинштейна в Max в системе мониторинга IONA

Ранее в целом ряде регионов были введены различные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Почти везде происходящее объясняют не дефицитом, а ажиотажным спросом, спекуляциями, попытками запастись топливом и проблемами с логистикой, следует из сообщений, которые изучил The Insider с помощью системы мониторинга IONA.

Кроме того, как пишет издание «Пепел», в Белгороде перестали работать как минимум две АЗС компании «Газпром» — из-за отсутствия бензина на табло с ценами только нули. Еще в начале июня компания «Роснефть» прекратила отпускать топливо в канистры на местных заправках. Сегодня правительство области подтвердило, что на АЗС «Лукойл» продают не больше 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки из-за «сезонного роста спроса». 

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