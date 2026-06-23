В Курской области запретили продавать бензин в канистры

В Курской области ввели ограничения на продажу бензина — с завтрашнего дня топливо будет разливаться только в баки автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вижу, что в нашем регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — написал Хинштейн и добавил, что «поручил региональному Управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона».