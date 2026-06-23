Армения отправит секретаря Совбеза на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске на фоне конфликта с Россией

Армения направит секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 24–25 июня в Гданьске. Об этом во вторник сообщило его ведомство, пишет Bloomberg. Форум, который совместно организуют Польша и Украина, должен собрать делегации около 100 стран.

Визит происходит на фоне предпринимаемых Евросоюзом шагов по защите Армении от последствий российских торговых ограничений, введенных после того, как правительство премьер-министра Никола Пашиняна ускорило сближение с Брюсселем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце назвала действия Москвы «экономическим принуждением» и анонсировала более €50 млн поддержки для Еревана, отметив, что обсуждаются и дополнительные меры. После переговоров с Пашиняном стороны также объявили о создании совместной рабочей группы ЕС — Армения.

На следующей неделе в Армению, по данным Politico, приедет фон дер Ляйен, а 5 июля Ереван должен посетить и европейский комиссар по расширению ЕС Марта Кос.

Россельхознадзор начал ограничивать ввоз армянской продукции 30 мая, позже распространив меры на большинство армянских продуктов питания, цветы, алкоголь, семена и удобрения. Армения, экономика которой во многом зависит от торговли с Россией, назвала ограничения политически мотивированными.

Торговый спор омрачил парламентские выборы в Армении 7 июня, которые рассматривались как проверка поддержки европейского курса Пашиняна. Его партия «Гражданский договор» набрала 49,8% голосов и получила третий срок, обойдя пророссийскую оппозицию.