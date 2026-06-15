Армения проведет военные учения Eagle Partner совместно с США, Францией и Грецией. Впервые в них участвуют четыре страны

Минобороны Армении сообщило, что проведет военные учения Eagle Partner-2026 с участием стран НАТО. Помимо Армении и США в них впервые примут участие Франция и Греция.

Учения пройдут с 17 по 25 июня. В них будут задействованы 250 военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, 58 американских военных, военнослужащие из Франции (24 человека) и Греции (11 человек).

Как правило ранее учения Eagle Partner проводились в двустороннем формате — с участием военнослужащих из США и Армении. Первые подобные учения прошли в 2023 году, проводились в 2024-м и в 2025-м. С участием военных из четырех стран они проводятся впервые.

Целью учений в пресс-релизе называют отработку «навыков подготовки и выполнения миротворческих задач» и «укрепление боеготовности миротворческого подразделения» ВС Армении.

Анонс учений происходит в период ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. На фоне прошедших недавно в Армении выборов в парламент прокремлевские сети запустили в стране масштабные кампании по дезинформации. Подробнее о них The Insider рассказывал в материале по ссылке.