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Новости

Армения проведет военные учения Eagle Partner совместно с США, Францией и Грецией. Впервые в них участвуют четыре страны

The Insider
Фото: учения Eagle Partner в 2025 году

Фото: учения Eagle Partner в 2025 году

Минобороны Армении сообщило, что проведет военные учения Eagle Partner-2026 с участием стран НАТО. Помимо Армении и США в них впервые примут участие Франция и Греция.

Учения пройдут с 17 по 25 июня. В них будут задействованы 250 военнослужащих миротворческой бригады ВС Армении, 58 американских военных, военнослужащие из Франции (24 человека) и Греции (11 человек). 

Как правило ранее учения Eagle Partner проводились в двустороннем формате — с участием военнослужащих из США и Армении. Первые подобные учения прошли в 2023 году, проводились в 2024-м и в 2025-м. С участием военных из четырех стран они проводятся впервые. 

Целью учений в пресс-релизе называют отработку «навыков подготовки и выполнения миротворческих задач» и «укрепление боеготовности миротворческого подразделения» ВС Армении. 

Анонс учений происходит в период ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. На фоне прошедших недавно в Армении выборов в парламент прокремлевские сети запустили в стране масштабные кампании по дезинформации. Подробнее о них The Insider рассказывал в материале по ссылке

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