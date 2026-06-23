Российские власти намерены запретить регистрацию eSIM из-за границы и ужесточить оборот сим-карт для интернета вещей — «Коммерсантъ»

В правительстве обсуждают ограничения оборота сим-карт (M2M) для интернета вещей, которые используются для обмена данными между устройствами, и eSIM, не имеющих физического носителя, пишет «Коммерсантъ». По его данным, власти намерены выделить M2M-сим-карты в отдельную категорию, ввести дополнительную идентификацию для их пользователей, а также запретить голосовые звонки и отправку СМС-сообщений. Россиянам также хотят запретить регистрировать eSIM из-за границы.

По словам одного из собеседников издания, меры могут войти в третий пакет поправок к законодательству для борьбы с мошенниками. Другие источники газеты также подтверждают обсуждение новых ограничений, однако отмечают, что окончательное решение пока не принято.

Сейчас M2M-карты чаще всего оформляются на юрлиц и фактически находятся в серой зоне, в том числе используются для спам-звонков, утверждают собеседники журналистов. При этом операторы связи могут отслеживать, вставлена ли такая сим-карта в мобильный телефон или другое устройство.

По оценке исполнительного директора Ассоциации компаний связи Ярослава Дубовикова, на M2M-сим-карты приходится около 20% всех подключений. По словам Дубовикова, этим пользуются дилеры, которые иногда продают обычные голосовые сим-карты под видом M2M, чтобы обойти регистрацию с паспортными данными.

eSIM появилась в России позже, чем во многих других странах: запуск технологии сдерживался из-за позиции ФСБ. Первые подключения стали доступны в 2019 году, массовые продажи начались год спустя. К середине 2023 года в России было около 3 млн пользователей eSIM.