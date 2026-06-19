В Волжском Волгоградской области прошли учения военкомов по мобилизации. Репортаж о них опубликовал, а потом удалил канал администрации

Администрация города Волжского в Волгоградской области опубликовала, а потом почти сразу удалила со своих ресурсов репортаж об учениях для чиновников по массовой мобилизации. Согласно ранее опубликованному видеорепортажу, сборы прошли 17–18 июня для «представителей мобилизационных структур Южного федерального округа» и состоялись в городе впервые. Причины, по которым материал убрали с сайта и страниц администрации, не уточняются.
Глава управления мобилизационной работы аппарата губернатора Волгоградской области Сергей Карпов заявил:
«В Волжском создана хорошая база для организации и проведения мобилизации».
Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации города Олег Филимонов подчеркнул, что подготовка к мобилизации — «процесс мирного времени», который «ведется постоянно».
В сборе участвовали 17 военкомов из Астраханской и Ростовской областей, Калмыкии, аннексированного Крыма, а также оккупированных украинских территорий — «ДНР» и «ЛНР». Участники посетили мобилизационные площадки в школах, на промышленных предприятиях и в автоколоннах, а на территории завода «Волжский Оргсинтез» развернули учебный штаб оповещения. Мероприятие прошло под эгидой Главного управления специальных программ президента РФ.
В 2023 году, накануне годовщины «частичной» мобилизации, депутаты и чиновники массово обещали, что новой волны мобилизации не будет, тогда как другие представители власти в то же время требовали призывать как можно больше людей, не называя это мобилизацией. Эта же ситуация повторяется и сейчас.
Учения в Волжском прошли спустя день после того, как в Пензе женщины пытались не дать увезти мужчин от здания военкомата на фоне сообщений о массовых рейдах с принуждением к подписанию контракта — видео с места событий было снято у военкомата на улице Складской 17 июня.