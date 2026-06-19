Пескова спросили об атаках на Москву. Он заверил, что «показатели ПВО» высокие «несмотря ни на что»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал «искать больше съемок» из украинских городов после ударов и заверил в работоспособности российской ПВО. Так он ответил на просьбу прокомментировать одну из самых массовых атак по Москве.
Как утверждает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ», где выкладываются записи разговоров Пескова с журналистами, про атаку на Москву пресс-секретаря спросила корреспондент CNN.
«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели систем ПВО, несмотря ни на что. <...> Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие — по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — ответил ей Песков.
На уточняющий вопрос журналистки Песков связал усиление атак на Москву с «трудным» положением ВСУ на фронте. Он заявил, что ситуация для Киева на поле боя «скоро станет совсем катастрофической», но никаких аргументов в пользу этой точки зрения не привел.
Накануне столица подверглась самой мастштабной атаке беспилотников за годы войны. Москву утром атаковали свыше 190 беспилотников. Одной из целей ударов стал крупнейший в столичном регионе НПЗ в Капотне. Как пишут OSINT-аналитики, взрыв и пожар на нем могла спровоцировать российская ракета системы ПВО.