Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.36

EUR

85.03

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

477

 

 

 

 

 

Новости

Пескова спросили об атаках на Москву. Он заверил, что «показатели ПВО» высокие «несмотря ни на что»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал «искать больше съемок» из украинских городов после ударов и заверил в работоспособности российской ПВО. Так он ответил на просьбу прокомментировать одну из самых массовых атак по Москве.

Как утверждает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ», где выкладываются записи разговоров Пескова с журналистами, про атаку на Москву пресс-секретаря спросила корреспондент CNN.

«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели систем ПВО, несмотря ни на что. <...> Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие — по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — ответил ей Песков.

Telegramhttps://t.me/youlistenedmayak/42913

На уточняющий вопрос журналистки Песков связал усиление атак на Москву с «трудным» положением ВСУ на фронте. Он заявил, что ситуация для Киева на поле боя «скоро станет совсем катастрофической», но никаких аргументов в пользу этой точки зрения не привел. 

Накануне столица подверглась самой мастштабной атаке беспилотников за годы войны. Москву утром атаковали свыше 190 беспилотников. Одной из целей ударов стал крупнейший в столичном регионе НПЗ в Капотне. Как пишут OSINT-аналитики, взрыв и пожар на нем могла спровоцировать российская ракета системы ПВО.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Побег из «цифрового ГУЛАГа»: как россияне обходят блокировки интернета
  3. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте