Пескова спросили об атаках на Москву. Он заверил, что «показатели ПВО» высокие «несмотря ни на что»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал «искать больше съемок» из украинских городов после ударов и заверил в работоспособности российской ПВО. Так он ответил на просьбу прокомментировать одну из самых массовых атак по Москве.

Как утверждает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ», где выкладываются записи разговоров Пескова с журналистами, про атаку на Москву пресс-секретаря спросила корреспондент CNN.