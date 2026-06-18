Федеральные каналы почти не заметили крупнейшую атаку беспилотников на Москву — «Вот Так»

После очередной атаки украинских беспилотников на Москву федеральные телеканалы посвятили последствиям налета лишь несколько секунд эфирного времени. «Россия 1» и Первый канал ограничились короткими сводками о сбитых дронах, а НТВ вовсе не упомянул атаку в утреннем выпуске новостей. На это обратило внимание издание «Вот Так». При этом ТАСС утверждает, что это крупнейшая атака беспилотников на Москву за последние два года.

Последствия удара были заметны далеко за пределами мест попаданий. После атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод над юго-востоком столицы поднялся густой дым, который был виден из разных районов города, включая деловой центр «Москва-Сити».

В выпуске «России 1», вышедшем в 09:00 по московскому времени, теме атаки отвели лишь несколько секунд. Ведущие пересказали сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о сбитых беспилотниках и попадании по Московскому НПЗ. Сообщение вывели на экран текстом, однако никаких кадров последствий атаки, фотографий повреждений или съемок пожара телеканал не показал.

Сюжет об атаке оказался зажат между рассказом о «террористическом» ударе ВСУ по автобусу в Брянской области и сообщением о российских ударах по Украине. После этого эфир переключился на участие Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Первый канал также начал выпуск с сюжета о Брянской области. Репортажу о пострадавших детях посвятили около четырех минут. Лишь после этого ведущая примерно за двадцать секунд зачитала сводку Собянина о сбитых беспилотниках, попадании по рынку «Садовод» и Московскому НПЗ.

Затем канал кратко сообщил о повреждениях в Подмосковье со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва — в частности, о попадании беспилотника в жилой дом в Жуковском и повреждении торгового центра. После этого эфир снова вернулся к теме российских ударов по Украине.

НТВ в утреннем выпуске, вышедшем в 08:00, атаку на Москву не упомянул вовсе. Основное внимание канал уделил открытию саммита Россия — АСЕАН в Казани. Сюжет о форуме и участии в нем Владимира Путина занял почти семь минут эфирного времени.

Тем временем сама атака стала одной из крупнейших для Москвы за последние годы. Под ударом оказалась и Московская область: власти сообщали о повреждении многоквартирного дома в Жуковском, а также частных и дачных домов в нескольких районах Подмосковья.

Судя по опубликованным фото и видео, Московский нефтеперерабатывающий завод вновь стал одной из главных целей атаки. Украинские OSINT-проекты утверждают, что под удар могли попасть не только резервуары, но и производственные установки, включая каталитический крекинг и висбрекинг.

Это уже третья атака на Московский НПЗ менее чем за месяц и вторая за последние несколько дней. По данным Reuters, после предыдущего удара 16 июня предприятие приостанавливало работу.

Во время налета работу временно прекращали все аэропорты Московского авиаузла. В Шереметьево проводилась эвакуация пассажиров, а доступ в терминалы был ограничен.