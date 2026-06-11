YouTube начал удалять ролики с рекламой «Алабуги». За ночь исчезло не менее 61 видео

Судя по сохранившимся копиям в Web Archive, все удаленные ролики содержали рекламные интеграции «Алабуги» или «Алабуга Политеха». Среди удаленных видео есть как ролики со ссылками на «Алабугу» в описании, так и без них. Одновременно на YouTube остаются доступны другие ролики с аналогичной рекламой. Пока невозможно понять, идет ли речь о разовой акции, начале системной модерации или отдельных решениях по конкретным видео. Информации о блокировках самих каналов на данный момент нет — речь идет только об удалении отдельных роликов.

Ранее The Insider писал, что антивоенные активисты и блогеры начали распространять список YouTube-авторов, рекламировавших ОЭЗ «Алабуга» и связанный с ней политех. В перечень включают блогеров, которые публиковали рекламные интеграции, не упоминая сведения о возможном участии студентов в производстве ударных беспилотников. На сегодняшний день в списке фигурируют 472 блогера с суммарной аудиторией более 531 млн подписчиков.

В разговоре с The Insider блогер Хесус предположил, что YouTube, как и Twitch, может учитывать санкционный статус «Алабуги» и риски, связанные с продвижением организации, фигурирующей в санкционных списках. Ранее ролики с рекламой «Алабуги» начал удалять TikTok. Было заблокировано как минимум 122 видео, а также страницы нескольких крупных авторов, включая Сашу Otesayy, Регину WTF, Яна Шаймухаметова и Софию Райкунову.

27 апреля стало известно, что Twitch заблокировал более десятка российских аккаунтов, которые вели трансляции с турнира «Алабуга Политех» и размещали его рекламу. По данным Esports.ru, причиной стало то, что площадка проведения находится под санкциями ЕС.

Образовательный центр «Алабуга Политех» расположен в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Ранее расследования «Настоящего времени», T-invariant и The Insider сообщали, что учащихся центра привлекают к производству беспилотников, включая дроны типа «Шахед», используемые в войне против Украины. В рекламных материалах последних лет студенты открыто рассказывали о работе на производстве беспилотников и демонстрировали цеха сборки дронов.