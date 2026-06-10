Минобороны подтвердило назначение Александра Чайко новым главкомом ВКС. ЕС считает его ответственным за убийства жителей Бучи

Министерство обороны России официально назвало имя нового главнокомандующего Военно-космическими силами. Им стал генерал-полковник Александр Чайко. В начале мая о том, что именно он займет эту должность, писали СМИ со ссылкой на источники. В биографической справке Чайко на сайте министерства указано, что назначение состоялось еще в мае.

Александр Чайко сменил на посту Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с октября 2023 года после Сергея Суровикина. Собеседник «Ведомостей» утверждал, что кадровая перестановка не связана с претензиями к Афзалову.

В марте Александра Чайко внесли в санкционный список Евросоюза в числе девяти человек, которых ЕС назвал ответственными за массовое убийство мирных жителей Бучи. В заявлении представительства ЕС в России говорилось, что Чайко был «самым высокопоставленным российским военным на территории Украины в начале полномасштабного вторжения» и «основным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу». Тогда он командовал группировкой войск «Восток» и возглавлял Восточный военный округ.

Назначение Чайко главнокомандующим ВКС вызвало негативную реакцию в Z-среде. «Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов прокомментировал новость словами: «Хотите п***еца? Вот он». Его пост перепостили военный эксперт Максим Климов и блогер Ростислав Мокренко.

Чайко участвовал в войне против Украины с 2014 года, а также командовал российской группировкой в Сирии. После отстранения от командования Восточным военным округом в 2022 году он вернулся в Сирию и продолжал числиться командующим российской группировкой даже после свержения Башара Асада.