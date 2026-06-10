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Новости

Минобороны подтвердило назначение Александра Чайко новым главкомом ВКС. ЕС считает его ответственным за убийства жителей Бучи

The Insider
Минобороны РФ

Минобороны РФ

Министерство обороны России официально назвало имя нового главнокомандующего Военно-космическими силами. Им стал генерал-полковник Александр Чайко. В начале мая о том, что именно он займет эту должность, писали СМИ со ссылкой на источники. В биографической справке Чайко на сайте министерства указано, что назначение состоялось еще в мае.

Александр Чайко сменил на посту Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с октября 2023 года после Сергея Суровикина. Собеседник «Ведомостей» утверждал, что кадровая перестановка не связана с претензиями к Афзалову.

В марте Александра Чайко внесли в санкционный список Евросоюза в числе девяти человек, которых ЕС назвал ответственными за массовое убийство мирных жителей Бучи. В заявлении представительства ЕС в России говорилось, что Чайко был «самым высокопоставленным российским военным на территории Украины в начале полномасштабного вторжения» и «основным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу». Тогда он командовал группировкой войск «Восток» и возглавлял Восточный военный округ.

Назначение Чайко главнокомандующим ВКС вызвало негативную реакцию в Z-среде. «Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов прокомментировал новость словами: «Хотите п***еца? Вот он». Его пост перепостили военный эксперт Максим Климов и блогер Ростислав Мокренко.

Чайко участвовал в войне против Украины с 2014 года, а также командовал российской группировкой в Сирии. После отстранения от командования Восточным военным округом в 2022 году он вернулся в Сирию и продолжал числиться командующим российской группировкой даже после свержения Башара Асада.

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