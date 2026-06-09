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Новости

Палата представителей США обязала администрацию Белого дома оценить влияние России и Китая в Грузии

The Insider
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Палата представителей США 8 июня приняла законопроект H.R. 7668 — «Закон о противодействии китайскому контролю над Кавказом». Документ обязывает администрацию Белого дома подготовить детальный доклад о российских и китайских разведывательных активах и сетях влияния, действующих в Грузии, о зонах сотрудничества Москвы и Пекина внутри страны, а также сформулировать стратегию США в отношении Тбилиси. Закон был одобрен при двухпартийной поддержке в ускоренном порядке.

Автор законопроекта, республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон, заявил, что он направлен на поддержку грузинского народа, а не правящей партии. Уилсон назвал «Грузинскую мечту» «нелегитимным режимом», который «продает страну Коммунистической партии Китая, военному преступнику Путину и Ирану, вопреки воле грузинского народа». По его словам, новый закон поможет определить, стоит ли продолжать выделять Грузии американскую помощь в условиях нынешней напряженности.

Голосование в Конгрессе совпало с другим событием: 9 июня Китай и Грузия объявили о повышении двусторонних отношений до уровня «всестороннего стратегического партнерства». Соответствующее решение было анонсировано председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Грузии Михаилом Кавелашвили в 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Кобахидзе назвал соглашение «очень важным» и указал на уже действующий безвизовый режим, прямые авиарейсы и «конкретные осязаемые результаты» в торгово-экономическом сотрудничестве.

Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить Сенат и подписать президент.

The Insider подробно писал об усилении китайского и российского влияния в Грузии. По данным издания, экономическая зависимость страны от Китая продолжает расти — в 2024 году она достигла 6%. В 2023 году Грузия и Китай уже подписали соглашение о стратегическом партнерстве, тогда же представители правящей партии намекали, что закон об «иностранных агентах» был принят в том числе в угоду Пекину. С 2024 года между странами действует безвизовый режим на 30 дней, а китайский язык планируется ввести в грузинскую школьную программу.

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