«Иванишвили не доверяет никому из своего окружения и считает, что все замышляют против него» — экс-президент Грузии Зурабишвили

Грузинский режим Бидзины Иванишвили настолько проникся собственной пропагандой об иностранном «глубинном государстве», что стал видеть угрозы даже в ближайшем окружении — основатель правящей партии «Грузинская мечта» не доверяет никому из окружения. Об этом в интервью The Insider заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, нынешняя грузинская власть не способна ни устранить, ни даже точно оценить масштабы реального народного недовольства — и именно это, а не внешние угрозы, служит главным источником страхов власти, что приводит к постоянному введению всё новых репрессивных мер. Зурабишвили назвала это «встроенной уязвимостью» режима: между людьми на вершине власти нет доверия.

Говоря о перспективах смены власти, Зурабишвили допустила несколько сценариев — от консолидации оппозиции до того, что режим сам назначит досрочные выборы, рассчитывая на победу, и просчитается. Она подчеркнула, что власть «Грузинской мечты» слабее, чем выглядит со стороны, а общество — сильнее.

Отдельно экс-президент затронула тему транзита российской нефти через Грузию. По ее словам, доклад с конкретными данными о судах, проходивших через грузинские порты, стал для нее первым реальным подтверждением давних подозрений. При этом Зурабишвили раскритиковала европейских партнеров за недостаточную реакцию и призвала их более открыто называть происходящее в Грузии отходом от демократии, чего «никогда не говорилось в таких выражениях».

Выборы 2024 года Зурабишвили охарактеризовала как «спецоперацию» с применением всего арсенала фальсификаций — от вброса бюллетеней до кол-центров и «тролль-ферм», перепрофилированных под нужды избирательной кампании. Настоящего расследования того, что произошло, так и не было проведено, констатировала она.

Зурабишвили неоднократно говорила, что не признает легитимность последних парламентских выборов в Грузии. Она покинула президентский дворец 29 декабря 2024 года, заявив, что «уносит с собой легитимность». «Грузинская мечта» получила коалиционное большинство и ввела новый формат президентских выборов через избирательную коллегию, где большинство голосов принадлежит членам этой партии.