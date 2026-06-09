Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.26

EUR

85.28

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

709

 

 

 

 

 

Новости

НАСА объявило состав экипажа лунной миссии «Артемида-3»

The Insider
Фото: НАСА

Фото: НАСА

НАСА назвало четырех астронавтов, которые войдут в состав экипажа миссии «Артемида-3»: командир Рэнди Бресник, пилот Лука Пармитано от Итальянского космического агентства, а также специалисты миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио. Объявление состоялось во вторник в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, сообщает The New York Times.

Несмотря на название, на Луну астронавты не полетят. В феврале НАСА объявило, что откладывает лунную высадку до 2028 года — «Артемида-3» останется на низкой околоземной орбите и отработает стыковку с лунными посадочными модулями. Два модуля от компаний SpaceX и Blue Origin предстоит испытать именно в рамках этой миссии, прежде чем они доставят астронавтов на поверхность спутника Земли в ходе экспедиций «Артемида-4» и «Артемида-5». 

Сначала на орбиту отправится посадочный модуль Blue Origin на ракете New Glenn, следом — экипаж на корабле Orion на ракете-носителе Space Launch System. Orion состыкуется с модулем и проведет с ним несколько дней. После расстыковки на орбиту выйдет Starship от SpaceX и на сутки соединится с Orion. Вся миссия займет около двух недель и завершится приводнением капсулы.

Однако, как отмечается, у программы есть серьезная проблема. 28 мая на мысе Канаверал взорвалась ракета New Glenn — та самая, которая должна вывести модуль Blue Origin на орбиту. Взрыв уничтожил единственную стартовую площадку компании. Представитель Blue Origin Джон Кулурис заявил, что лунный модуль будет готов к миссии в 2027 году, однако не пояснил, как именно Blue Origin намерена восстановить площадку в срок.

«Артемида-3» последует за успешной «Артемидой-2», которая в апреле стала первой за более чем полвека пилотируемой экспедицией США к Луне. Тогда четверо астронавтов облетели спутник по дальней стороне и вернулись на Землю. Первая же высадка запланирована для «Артемиды-4», которая отправится к Луне не раньше 2028 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов
  5. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте