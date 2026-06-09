НАСА объявило состав экипажа лунной миссии «Артемида-3»

НАСА назвало четырех астронавтов, которые войдут в состав экипажа миссии «Артемида-3»: командир Рэнди Бресник, пилот Лука Пармитано от Итальянского космического агентства, а также специалисты миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио. Объявление состоялось во вторник в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, сообщает The New York Times.

Несмотря на название, на Луну астронавты не полетят. В феврале НАСА объявило, что откладывает лунную высадку до 2028 года — «Артемида-3» останется на низкой околоземной орбите и отработает стыковку с лунными посадочными модулями. Два модуля от компаний SpaceX и Blue Origin предстоит испытать именно в рамках этой миссии, прежде чем они доставят астронавтов на поверхность спутника Земли в ходе экспедиций «Артемида-4» и «Артемида-5».

Сначала на орбиту отправится посадочный модуль Blue Origin на ракете New Glenn, следом — экипаж на корабле Orion на ракете-носителе Space Launch System. Orion состыкуется с модулем и проведет с ним несколько дней. После расстыковки на орбиту выйдет Starship от SpaceX и на сутки соединится с Orion. Вся миссия займет около двух недель и завершится приводнением капсулы.

Однако, как отмечается, у программы есть серьезная проблема. 28 мая на мысе Канаверал взорвалась ракета New Glenn — та самая, которая должна вывести модуль Blue Origin на орбиту. Взрыв уничтожил единственную стартовую площадку компании. Представитель Blue Origin Джон Кулурис заявил, что лунный модуль будет готов к миссии в 2027 году, однако не пояснил, как именно Blue Origin намерена восстановить площадку в срок.

«Артемида-3» последует за успешной «Артемидой-2», которая в апреле стала первой за более чем полвека пилотируемой экспедицией США к Луне. Тогда четверо астронавтов облетели спутник по дальней стороне и вернулись на Землю. Первая же высадка запланирована для «Артемиды-4», которая отправится к Луне не раньше 2028 года.