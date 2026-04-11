Экипаж Artemis II вернулся на Землю после облета Луны

Четыре астронавта миссии Artemis II успешно вернулись на Землю. Капсула Orion приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии. Все члены экипажа находятся в хорошем состоянии.
Миссия длилась около 10 дней. За это время корабль облетел Луну и преодолел более 1,1 млн километров. Это первый подобный полет с участием людей со времен программы «Аполлон» в 1970 году.
В состав экипажа вошли Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Они стали первыми за более чем 50 лет людьми, которые долетели до Луны и вернулись обратно. После приводнения астронавтов подняли на борт военного корабля США, затем их отправят в космический центр в Хьюстоне.
В NASA заявили, что миссия стала важным этапом перед следующими полетами. Планируется, что в 2028 году состоится высадка человека на Луну. Во время миссии экипаж проверял системы корабля и оборудование для будущих полетов. Несмотря на небольшие технические проблемы, полет прошел успешно. Во время миссии экипаж Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли.