Экипаж Artemis II вернулся на Землю после облета Луны

Четыре астронавта миссии Artemis II успешно вернулись на Землю. Капсула Orion приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии. Все члены экипажа находятся в хорошем состоянии.

Миссия длилась около 10 дней. За это время корабль облетел Луну и преодолел более 1,1 млн километров. Это первый подобный полет с участием людей со времен программы «Аполлон» в 1970 году.

В состав экипажа вошли Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Они стали первыми за более чем 50 лет людьми, которые долетели до Луны и вернулись обратно. После приводнения астронавтов подняли на борт военного корабля США, затем их отправят в космический центр в Хьюстоне.