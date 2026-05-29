Ракета New Glenn фирмы New Origin основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний

Компания подтвердила, что во время огневых испытаний, когда двигатель запускают в закрепленном на земле положении, произошла «нештатная ситуация». Безос написал в Twitter (X):

«Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что потребуется, и вернемся к полетам. Оно того стоит».

Он добавил, что говорить о причинах произошедшего пока рано.

New Glenn отведена ключевая роль в доставке лунных модулей и грузов в рамках программы NASA Artemis. Инцидент произошел через два дня после того, как NASA заключило с Blue Origin контракт на $188 млн на доставку луноходов на поверхность Луны. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство поможет компании с расследованием, и отметил:

«Космические полеты не прощают ошибок, а создание новых средств выведения тяжелого класса — чрезвычайно трудная задача».

SpaceX, представившая в начале мая заявку на IPO и претендующая на первое в истории США размещение стоимостью в триллион долларов, тоже сталкивалась с неудачами. Менее недели назад в ходе 12-го испытательного полета космического корабля и ракеты Starship компания вывела на орбиту макеты спутников и выполнила управляемое приводнение корабля в Индийском океане, но не смогла посадить ускоритель Super Heavy, рухнувший в Мексиканский залив. Маск прокомментировал видео взрыва:

«Очень досадно. Ракеты — это сложно».

Ранее Blue Origin уже успешно запустила New Glenn. Многоразовая первая ступень вернулась на Землю, а ракета впервые доставила в космос научную полезную нагрузку — два аппарата NASA для наблюдения за Марсом.