ВТБ потратит десятки миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта

Группа ВТБ направит десятки миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет. Об этом первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, передают «Ведомости».

По словам топ-менеджера, банк придерживается принципа «бережливого» ИИ — каждое внедрение должно окупиться в течение нескольких лет и приносить два–три рубля на каждый вложенный. Это ключевое условие для любой технологической инициативы, подчеркнул Пьянов. Новые решения, по его словам, должны выводить бизнес-процессы на «качественно другой уровень».

Банк ведет жесткий отбор проектов. Как отметил Пьянов, из 130 предложений по цифровым помощникам до реализации дошли лишь 17 наиболее перспективных. Он также сказал, что применение ИИ в кредитовании и операционной деятельности уже обеспечивает высокий возврат на инвестиции за счет снижения рисков, персонализации и автоматизации.

В числе запущенных продуктов были названы сервис ИИ-рекомендаций для сервиса робота-советника, который Пьянов назвал первым на российском рынке, а также стратегия автоследования на основе ИИ в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», запущенная в прошлом году.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал не предъявлять претензий к российской экономике и сравнил ее с «80-летним дедом» из старого анекдота, у которого «свистит в ушах во время секса». Накануне форума стало известно, что Сбербанк продвигает концепцию «суверенного ИИ» среди стран Глобального Юга, делая ставку на опасения этих стран относительно приватности и политической нейтральности западных моделей.