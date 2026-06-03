Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.56

EUR

84.61

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

262

 

 

 

 

 

Новости

Сбербанк предлагает странам Глобального Юга «суверенный ИИ», который «соответствует их ценностям»

The Insider
Фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Сбербанк продвигает идею «суверенного ИИ» среди стран Глобального Юга, которых беспокоят вопросы приватности и контента в западных моделях. Об этом первый зампред правления банка и разработчик ИИ Александр Ведяхин рассказал агентству Reuters накануне Петербургского международного экономического форума. 

Отмечается, что в глобальной гонке ИИ Россия пока отстает от США и Китая, а «Сбер» вместе с «Яндексом» пытаются наверстать упущенное за счет своих флагманских моделей GigaChat и YandexGPT. В банке видят спрос на модели, обученные на местном контенте. Ведяхин так описал предложение для зарубежных партнеров:

«Сначала она будет работать медленнее и не так умно, как модели Anthropic, Grok или DeepSeek, но будет соответствовать вашим ценностям».

Он имел в виду интерес со стороны государств Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, которые хотят развивать собственный ИИ, но не могут позволить себе такие разработки.

По словам Ведяхина, индустрия движется к более компактным и специализированным моделям, которые не расходуют ресурсы впустую. Он отметил, что модель для оценки кредитоспособности не обязана знать редкие диалекты или цитировать стихи. Топ-менеджер заявил, что отрасль достигла «точки насыщения» по числу параметров: пользователям нужны не миллиарды параметров, а решение конкретных задач за разумную цену, поэтому следующим шагом станет сжатие моделей.

Ведяхин также оценил, что ИИ способен повысить производительность в некоторых секторах российской экономики на 11–22% и перераспределить рабочую силу в такие отрасли, как строительство.

Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия входит в тройку стран мира, способных создавать собственные ИИ-модели, в том числе для применения в чувствительных сферах вроде госуправления и обороны. Во время визита Путина в Китай в мае глава «Сбера» Герман Греф обсуждал закупку китайских чипов для работы GigaChat, поскольку западные санкции по-прежнему перекрывают России доступ к передовому оборудованию. 

В мае США разрешили продажу чипов H200 — вторых по мощности процессоров Nvidia для ИИ — примерно десяти китайским компаниям, включая Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и Foxconn.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Путинский застой: полиция в России снова разгоняет концерты, а металлистов штрафуют за татуировки и одежду

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте