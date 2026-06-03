Сбербанк предлагает странам Глобального Юга «суверенный ИИ», который «соответствует их ценностям»

Сбербанк продвигает идею «суверенного ИИ» среди стран Глобального Юга, которых беспокоят вопросы приватности и контента в западных моделях. Об этом первый зампред правления банка и разработчик ИИ Александр Ведяхин рассказал агентству Reuters накануне Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что в глобальной гонке ИИ Россия пока отстает от США и Китая, а «Сбер» вместе с «Яндексом» пытаются наверстать упущенное за счет своих флагманских моделей GigaChat и YandexGPT. В банке видят спрос на модели, обученные на местном контенте. Ведяхин так описал предложение для зарубежных партнеров:

«Сначала она будет работать медленнее и не так умно, как модели Anthropic, Grok или DeepSeek, но будет соответствовать вашим ценностям».

Он имел в виду интерес со стороны государств Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, которые хотят развивать собственный ИИ, но не могут позволить себе такие разработки.

По словам Ведяхина, индустрия движется к более компактным и специализированным моделям, которые не расходуют ресурсы впустую. Он отметил, что модель для оценки кредитоспособности не обязана знать редкие диалекты или цитировать стихи. Топ-менеджер заявил, что отрасль достигла «точки насыщения» по числу параметров: пользователям нужны не миллиарды параметров, а решение конкретных задач за разумную цену, поэтому следующим шагом станет сжатие моделей.

Ведяхин также оценил, что ИИ способен повысить производительность в некоторых секторах российской экономики на 11–22% и перераспределить рабочую силу в такие отрасли, как строительство.

Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия входит в тройку стран мира, способных создавать собственные ИИ-модели, в том числе для применения в чувствительных сферах вроде госуправления и обороны. Во время визита Путина в Китай в мае глава «Сбера» Герман Греф обсуждал закупку китайских чипов для работы GigaChat, поскольку западные санкции по-прежнему перекрывают России доступ к передовому оборудованию.

В мае США разрешили продажу чипов H200 — вторых по мощности процессоров Nvidia для ИИ — примерно десяти китайским компаниям, включая Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и Foxconn.