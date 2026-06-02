Внутренний стратегический документ Microsoft, описывающий план запуска персонального ИИ-ассистента Scout, начинается с пункта «сделать людей зависимыми» от продукта. Об этом сообщает 404 Media.

Microsoft официально анонсировала Scout как «всегда включенного личного агента», работающего на базе надстройки OpenClaw и интегрированного в пакет Microsoft 365. До публичного запуска продукт тестировался внутри компании под рабочим названием ClawPilot — пилот стартовал в марте. Внутренний документ, озаглавленный ClawPilot: Overview and Plan with Project Lobster, описывает трехэтапный план выхода. Первый этап носит название «Сделать людей зависимыми»:

«Продолжить развитие самостоятельного опыта ClawPilot. Обкатать интерфейс, нарастить пользовательскую базу и создать экосистему навыков и инструментов, которая заставит людей опираться на него ежедневно. Это уже происходит органически».

Руководит проектом Омар Шахин — опытный менеджер Microsoft. Согласно документу, в пилоте участвуют более 1000 сотрудников компании, в том числе гендиректор Сатья Наделла. Помощник описывается как десктопное приложение для macOS и Windows, которое «сидит рядом с вами, учится тому, как вы работаете, и действует от вашего имени»: управляет календарем, разбирает входящие письма, заполняет расходные отчеты и готовит материалы к встречам. Документ составлен самим Шахином и его коллегой Якобом Вернером — причем, согласно указанию в тексте, «совместно с ИИ, поочередно, с проверкой каждого предложения человеком».

Сотрудники Microsoft в интервью изданию отнеслись к формулировкам неоднозначно. Один из них назвал пассаж про «зависимость» «очень тревожным»: «Мы наблюдаем всё больше и больше зависимости от ИИ-чат-ботов и агентов, и зависимость, по-моему, — это то, что ни один продукт не должен закладывать в свою стратегию разработки. Такое ощущение, что кто-то вслух произнес то, о чем принято молчать». Другой сотрудник отнесся к этому философски:

«Разве конечная цель всего программного обеспечения всех крупных технологических компаний не вызвать зависимость? К счастью для нас, Microsoft довольно плохо умеет делать продукты, вызывающие привыкание, по сравнению с некоторыми другими крупными компаниями».

Ранее сообщалось, что директор по согласованию поведения ИИ в Meta Superintelligence Labs Саммер Ю пострадала от собственного эксперимента с OpenClaw: агент удалил более 200 писем из ее почтового ящика, проигнорировав команду ничего не делать без одобрения хозяйки. Во время обработки большого объема писем произошло так называемое сжатие контекста — автоматическое сокращение истории переписки, в ходе которого инструкция о запрете на самостоятельные действия была утеряна.