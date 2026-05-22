Глава ВТБ Костин сравнил экономику России с «80-летним дедом», который «занимается сексом со свистом в ушах»

Глава ВТБ Андрей Костин призвал не предъявлять претензий к российской экономике и сравнил ее с «80-летним дедом» из старого анекдота, которому не стоит ждать аплодисментов после секса. Об этом он заявил на VIII Съезде Ассоциации банков России.

По словам Костина, санкции против ВТБ действуют уже 12 лет — с 2014 года, когда банк был отрезан от внешнего финансирования. За это время, по его оценке, ВТБ нарастил капитал и продолжает кредитовать экономику. Также банкир признал, что военные расходы оказывают влияние на финансовую систему страны, однако счел этот фактор не достаточным поводом для жалоб.

«С учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика», — заявил Костин.

В качестве аргумента глава ВТБ привел анекдот: