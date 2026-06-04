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Российские вузы взыскивают с отказавшихся воевать студентов, прошедших ВУЦ, до миллиона рублей — «Вёрстка»

The Insider
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Российские университеты подают в суд на бывших студентов военно-учебных центров (ВУЦ), отказавшихся подписывать военные контракты, — с них взыскивают полную стоимость обучения, пишет «Вёрстка» со ссылкой на анализ судебных баз данных.

ВУЦ — структурные подразделения гражданских вузов, где студенты параллельно с основной специальностью проходят военную подготовку по договору с Минобороны. Условием целевого финансирования служит обязательство после выпуска заключить контракт с армией. С начала войны в Украине суды рассмотрели не менее 28 связанных с этим дел по всей стране — при этом в половине случаев договоры были подписаны задолго до 24 февраля 2022 года, нередко — за несколько лет до вторжения.

Иски к учащимся предъявляли Дальневосточный федеральный университет, Уфимский университет науки и технологий, петербургский Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, Тихоокеанский медицинский университет и ряд других вузов. Суммы требований варьируются от нескольких сотен тысяч до более миллиона рублей — в зависимости от числа лет обучения. Так, студентке из Воронежской области Надежде Надирадзе, поступившей в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в 2019 году и отчисленной в 2023-м за отказ от контракта, суд предписал выплатить больше 1,1 млн рублей за четыре года обучения.

Что ждет тех, кто контракт все-таки подпишет, сам МИЭТ не скрывает. На сайте учебного центра в разделе «Наша гордость» описывается история выпускницы центра Полины Фотиевой, которая во время войны якобы корректировала огонь российской артиллерии на передовой. Выиграть судебные споры удалось лишь единицам — тем, кто смог доказать негодность к воинской службе по состоянию здоровья. Студент Уральского федерального университета Владислав Новокрещинов, зачисленный на целевое место еще в 2016 году, прошел через несколько инстанций и сейчас ожидает рассмотрения кассационной жалобы, назначенного на 30 июня.

Ранее сообщалось о гибели Валерия Аверина — первого из известных студента, завербованного в войска беспилотных систем. Аверин подписал контракт с Минобороны в январе и погиб под Луганском в апреле, не прослужив и трех месяцев.

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