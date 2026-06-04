В «экстремистский» реестр Росфинмониторинга внесли «ОВД-Инфо» и «Револьт-центр», о присвоении такого статуса им ранее не было известно

Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» и культурное пространство «Револьт-центр» внесены в реестр Росфинмониторинга как организации, причастные к «экстремистской деятельности». Это означает, что суд признал их «экстремистскими», однако ни соответствующих судебных решений, ни публичных уведомлений о таких процессах ранее не поступало.

«ОВД-Инфо» — один из ведущих российских правозащитных медиапроектов, специализирующийся на мониторинге политических задержаний и оказании юридической помощи преследуемым. Организация была внесена в реестр «иноагентов» в 2021 году, а ее сайт заблокирован. «Револьт-центр» — независимое культурное пространство из Сыктывкара, объявленное «иностранным агентом» в августе 2025 года и закрытое после присвоения этого статуса. По данным «Осторожно, новости», давление на «Револьт-центр», вероятно, объяснялось ошибкой следствия, которое перепутало местного активиста с его однофамильцем из другого города.

Присвоение «экстремистского» статуса влечет уголовную ответственность за участие в деятельности организации, ее финансирование и демонстрацию символики, связанной с ней. Фактически это означает, что тысячи людей, жертвовавших «ОВД-Инфо» или пользовавшихся его юридической помощью, могут оказаться под угрозой преследования.

В список также внесли структуры «Мемориала». В апреле 2026 года Верховный суд признал «Мемориал» «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории России. Иск рассмотрели на закрытом заседании, а делу присвоили гриф «совершенно секретно». Адвоката не допустили к участию в процессе.

В феврале 2026 года Минюст России внес в реестр «нежелательных организаций» Международную ассоциацию «Мемориал» и немецкую организацию Zukunft Memorial. Международная ассоциация «Мемориал» была учреждена в Женеве 15 организациями сети «Мемориал» из девяти стран. До этого, в декабре 2021 года, Верховный суд ликвидировал «Международный мемориал», а Мосгорсуд — Правозащитный центр «Мемориал».