IPO SpaceX обогатит администрацию Трампа: десять чиновников держат доли в компаниях Илона Маска — Bloomberg

Предстоящее первичное размещение акций на бирже (IPO) компании SpaceX обогатит и без того состоятельную администрацию Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Согласно последним опубликованным декларациям, десять чиновников — от спецпосланника Стива Уиткоффа до главы Управления по делам малого бизнеса Келли Лефлер — раскрыли финансовые интересы в ракетной компании Илона Маска или в xAI, фирме по разработке искусственного интеллекта и социальных сетей, с которой SpaceX объединилась в феврале.

В совокупности федеральные служащие владели акциями SpaceX или xAI на сумму от $9,9 млн до $43,8 млн — декларации были поданы в прошлом году и указывают стоимость активов в широких диапазонах. С тех пор эти чиновники могли продать все или часть своих пакетов, не подавая дополнительных отчетов. Крупнейшую долю задекларировал Пол Макинерни, бывший инженер SpaceX, которого в последний месяц работы Маска в Вашингтоне в рамках DOGE назначили директором по информационным технологиям Министерства внутренних дел — его пакет оценивается в сумму от $5 млн до $25 млн.

При этом по меньшей мере в одном случае назначенцу пришлось продать долю в SpaceX, чтобы соответствовать этическим требованиям. Кевин Уорш, в прошлом месяце сменивший Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы, держал вложения в SpaceX через фонд, связанный с семейным офисом Duquesne миллиардера Стэна Дракенмиллера, и заявил, что избавится от них до вступления в должность. Макинерни, напротив, пакет сохранил: вместо продажи он получил этическое разрешение работать над затрагивающими SpaceX вопросами «общей применимости». Обоснованием стало то, что, пока SpaceX остается частной компанией, она сама решает, когда и сколько акций инсайдеры могут продать, поэтому быстро выйти из актива сложно. Такую договоренность главный юрисконсульт Project on Government Oversight Скотт Эми назвал, возможно, законной, но не лучшей практикой, требующей ежедневного контроля. По его словам, правильнее было бы выйти из актива, чтобы устранить даже видимость конфликта интересов.

Другие чиновники раскрыли меньшие пакеты: Лефлер задекларировала вложение в xAI на сумму от $1 млн до $5 млн, заместитель руководителя Управления общих служб Майкл Линч — долю в SpaceX от $500 тысяч до $1 млн, послы США в Люксембурге, Ирландии, Чехии и Португалии также сообщили об интересах в обеих компаниях. Юристы по вопросам государственной этики называют ситуацию беспрецедентной. Рейли Стил, адъюнкт-профессор права Колумбийского университета, сказал, что ему неизвестны другие IPO последних лет, в которых финансовый интерес имели бы столько высокопоставленных чиновников.

Само размещение должно состояться уже на следующей неделе и при целевой оценке минимум в $1,8 трлн сделает Маска первым в мире триллионером. SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд, что станет крупнейшим публичным размещением акций в истории. При этом компания остается крупным государственным подрядчиком: в 2025 финансовом году объем ее федеральных контрактов составил $4 млрд, а в прошлом месяце Космические силы США заключили с ней еще две сделки на $6,5 млрд на поставку спутников связи и наблюдения за воздушными угрозами.

Маск и раньше использовал предстоящее размещение для давления на партнеров компании. В апреле газета The New York Times сообщала, что в преддверии IPO он требовал от банков, юридических фирм и аудиторов SpaceX покупать подписки на принадлежащий ему чат-бот Grok, а также размещать рекламу в соцсети X. По данным издания, некоторые банки согласились потратить на это десятки миллионов долларов и начали интегрировать сервис в свои IT-системы.