Новости

Маск требует от консультантов SpaceX покупать подписки на свою нейросеть Grok

The Insider
Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в преддверии первичного размещения на бирже акций своей компании SpaceX требует от представителей банков, юридических фирм, аудиторов и других консультантов компании купить подписки на принадлежащего ему чат-бота Grok. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ситуацией. 

По данным трех из них, некоторые банки согласились потратить на чат-бота десятки миллионов долларов и уже начали интегрировать его в свои IT-системы. Также Маск требовал от банков размещать рекламу в соцсети Twitter (X), которой он владеет. 

Как прогнозирует NYT, в результате IPO SpaceX привлечет более $50 млрд при оценке компании выше $1 трлн, следовательно, банки смогут получить комиссионные за сопровождение сделки в размере более $500 млн. В размещении акций SpaceX планируют принять участие в числе прочих Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Консультантами выступают юридические фирмы Gibson Dunn и Davis Polk.

