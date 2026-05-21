SpaceX в проспекте IPO показала убыток в $2,47 млрд от ИИ. Маск надеется получать прибыль от полетов на Марс и орбитальных дата-центров

SpaceX в заявке на первичное размещение акций (IPO) раскрыла масштаб убытков от искусственного интеллекта, сообщает Reuters. ИИ-подразделение компании, образовавшееся после поглощения xAI, в первом квартале 2026 года принесло $2,47 млрд убытка при выручке всего в $818 млн. Это следует из проспекта, который Илон Маск подал в Комиссию по ценным бумагам США в среду, 20 мая. Документ показал, что Маск делает ставку на превращение ракетной компании в ИИ-гиганта, при этом значительная часть будущих доходов завязана на технологии, которых еще не существует, — от миссий на Марс до орбитальных дата-центров на солнечной энергии.

Из трех направлений SpaceX прибыльным в первом квартале оказалось только спутниковое: операционная прибыль Starlink составила $1,19 млрд. Этого не хватило, чтобы перекрыть совокупный операционный убыток в $1,94 млрд при выручке $4,69 млрд. На покупку xAI пришлось 76% всех капитальных затрат SpaceX за квартал — $10,1 млрд. Компания рассчитывает, что в перспективе сможет претендовать на рынок объемом $28,5 трлн за счет строительства орбитальных дата-центров, питающихся от солнца.

Если размещение состоится по верхней планке, SpaceX будет оценена в $1,75 трлн, что превзойдет рекорд Saudi Aramco — саудовский нефтегазовый гигант в 2019 году вышел на биржу Эр-Рияда с оценкой $1,7 трлн. В свою очередь для американского рынка дебют SpaceX станет первым выше отметки в триллион долларов. Маск при этом сохранит 85,1% голосов в объединенной компании благодаря двухклассовой структуре акций — бумаги класса B дают по 10 голосов и распределены между Маском и небольшим кругом инсайдеров, тогда как класс A с одним голосом получат публичные инвесторы. Сам Маск может стать первым в истории долларовым триллионером.

Проспект подтверждает контракт SpaceX с Anthropic. Разработчик ИИ-ассистента Claude будет платить $1,25 млрд в месяц за использование вычислительных мощностей дата-центров Colossus и Colossus II в Мемфисе до мая 2029 года. Также SpaceX сообщила, что выступает ответчиком по нескольким искам, связанным с работой функций генерации и редактирования изображений в чат-боте Grok. Совет директоров привязал значительную часть вознаграждения Маска к амбициозным целям — созданию постоянной колонии на Марсе и строительству космических дата-центров с вычислительной мощностью, эквивалентной 100 тераваттам, или 100 тысячам гигаваттных атомных реакторов.

SpaceX рассчитывает выйти на Nasdaq и Nasdaq Texas под тикером SPCX уже 12 июня. Организаторами размещения выступают банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan. Часть акций компания планирует зарезервировать для розничных инвесторов и в июне проведет для полутора тысяч из них специальное мероприятие. Параллельно с подготовкой IPO SpaceX готовится к очередному испытательному запуску ракеты Starship нового поколения, намеченному на четверг.

Объединение xAI со SpaceX Маск анонсировал в начале мая 2026 года — сразу после того, как Anthropic объявила о соглашении с SpaceX об использовании вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 в Мемфисе. Тогда же Маск заявил, что xAI перестанет существовать как отдельная компания и станет частью SpaceX под брендом SpaceXAI.