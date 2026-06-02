Начальника продовольственного управления Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Военный суд отправил на два месяца в СИЗО Виктора Таразевича — начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. Об этом пишут РБК и госагентство ТАСС.

По данным РБК, Таразевичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до 10 лет лишения свободы). Чиновник был задержан 20 мая и отправлен под стражу до 20 июля.

Сейчас защита Таразевича обжалует решение об отправке его в СИЗО. Сам он не признает вину, уточняет издание, однако подробности обвинений еще неизвестны.

Продовольственное управление в Минобороны отвечает за организацию питания военных: снабжает войска продуктами, разрабатывает рационы, ведет контроль качества и управляет работой военных складов.