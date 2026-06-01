Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

440

 

 

 

 

 

Новости

Путин поручил ФСБ обеспечить работу белых списков. «Это подтверждает, что слухи правдивы, отключения интернета курирует ФСБ» — политолог

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды отключения интернета. Перечень поручений, утвержденный по итогам по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 23 апреля, опубликован на сайте Кремля:

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о работе белых списков — то есть перечня сайтов и приложений, которые должны открываться при отключениях мобильного интернета. «Это работа по продолжению совершенствования белых списков. Это [белый список] не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы», — заявил Песков.

Как отметил в комментарии The Insider политолог Иван Преображенский, Путин фактически подтвердил давно обсуждавшуюся в СМИ информацию о том, что за блокировками интернета стоит ФСБ:

«Указание Путина подчеркивает, что слухи правдивы. Главным куратором создания белых списков и массовых ограничений свобод в интернете в России является ФСБ. Именно чекистам поручено курировать работу правительства на этом направлении, в том числе формально профильного ведомства — Минцифры».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте