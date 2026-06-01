Путин поручил ФСБ обеспечить работу белых списков. «Это подтверждает, что слухи правдивы, отключения интернета курирует ФСБ» — политолог

Владимир Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды отключения интернета. Перечень поручений, утвержденный по итогам по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 23 апреля, опубликован на сайте Кремля:

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о работе белых списков — то есть перечня сайтов и приложений, которые должны открываться при отключениях мобильного интернета. «Это работа по продолжению совершенствования белых списков. Это [белый список] не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы», — заявил Песков.

Как отметил в комментарии The Insider политолог Иван Преображенский, Путин фактически подтвердил давно обсуждавшуюся в СМИ информацию о том, что за блокировками интернета стоит ФСБ: