Путин поручил ФСБ обеспечить работу белых списков. «Это подтверждает, что слухи правдивы, отключения интернета курирует ФСБ» — политолог

Владимир Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды отключения интернета. Перечень поручений, утвержденный по итогам по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 23 апреля, опубликован на сайте Кремля:
«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о работе белых списков — то есть перечня сайтов и приложений, которые должны открываться при отключениях мобильного интернета. «Это работа по продолжению совершенствования белых списков. Это [белый список] не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы», — заявил Песков.
Как отметил в комментарии The Insider политолог Иван Преображенский, Путин фактически подтвердил давно обсуждавшуюся в СМИ информацию о том, что за блокировками интернета стоит ФСБ:
«Указание Путина подчеркивает, что слухи правдивы. Главным куратором создания белых списков и массовых ограничений свобод в интернете в России является ФСБ. Именно чекистам поручено курировать работу правительства на этом направлении, в том числе формально профильного ведомства — Минцифры».