«Не часто, но происходит такое». Путин впервые высказался о масштабных отключениях интернета и дал понять, что послаблений не будет

Владимир Путин на совещании с членами правительства выступил с речью о масштабных отключениях мобильного интернета в России и дал понять, что послаблений не будет. Президент признал, что россияне сталкиваются «со сбоями» даже в крупных городах. «Не часто, но, к сожалению, такое происходит», — заявил Путин через полтора месяца после масштабных отключений мобильного интернета в российских мегаполисах.

По его словам, ограничения чаще всего связаны с предотвращением терактов, и «всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей». Путин добавил, что в таких случаях необходимо хотя бы постфактум информировать граждан, однако заранее предупреждать об ограничениях, по его словам, не всегда возможно, поскольку это может повредить работе силовиков.

Он также сообщил о необходимости создать механизм бесперебойной работы «жизнеобеспечивающих сервисов» при отключениях мобильного интернета. По его словам, доступ к порталу госуслуг, платёжным системам и сервисам записи к врачу должен сохраняться даже в условиях ограничений. Путин отметил, что технологические возможности для этого существуют.

Фактически речь идёт о развитии системы так называемых «белых списков» — перечня сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время шатдаунов. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в такие списки планируется включить сервисы мониторинга уровня глюкозы для пациентов с диабетом. Как ранее писал The Insider, из-за отключений интернета родители детей с диабетом не могут дистанционно отслеживать уровень сахара в крови, что повышает риск тяжёлых осложнений.

Их позже действительно включили в список, однако есть нюанс: в белые списки не попали системы CareLink компании Medtronic — главного поставщика инсулиновых помп на российском рынке.

Путин публично не высказывался о шатдаунах с начала марта, когда масштабные отключения затронули Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Тогда ограничения также сопровождались перебоями в работе Telegram и других сервисов. Ограничения вызвали критику даже в провластной среде, включая z-блогеров и лояльные СМИ.

Недовольство пользователей стало одной из причин падения рейтингов власти. В середине апреля Bloomberg писал, что Кремль может смягчить интернет-ограничения на фоне общественного давления. Однако нынешние заявления Путина свидетельствуют о том, что курс на жёсткий контроль сохранится.