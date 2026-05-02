СМИ сообщили о возможном тестировании белых списков на проводном интернете в Подмосковье. Аналитики не подтверждают ни один подобный случай

Издание «Газета.ру» 2 мая сообщило о начале работы белых списков на проводном интернете в Подмосковье со ссылкой на местных жителей. Это не совсем так: провайдер, о котором идет речь в статье, предлагает мобильный интернет, а не проводной, а ограничения на мобильном интернете в столице и окрестностях фиксируются с прошлого года. Подтвержденных случаев введения белых списков на проводном интернете еще не было, пояснили The Insider в проекте мониторинга российского интернета «НА СВЯЗИ | Служба техподдержки». Сбои же в работе других операторов в эту субботу, вероятно, вызваны перебоями с электроснабжением на крупнейшей точке обмена трафиком MSK-IX.

Что случилось?

В статье на сайте «Газета.ру» идет речь о провайдере «Всем Wi-Fi». Одна из жительниц Щелковского округа Подмосковья рассказала изданию, что домашний интернет от провайдера работает с перебоями со вчерашнего дня, 1 мая. Она уточнила, что работают только сервисы, доступные по белым спискам, а в самой компании это объяснили «распоряжением сверху».

Днем 2 мая стало известно также о сбоях в работе провайдера Istranet. Клиенты компании также сообщили, что Wi-Fi у них работает только по белым спискам, однако спустя время интернет заработал в привычном режиме.

Ранее на этой неделе в Госдуме жителей столицы и Подмосковья предупредили о возможных перебоях в работе интернета на майских праздниках. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил изданию «Подъём», что «такие ограничения вполне возможны», — причем не только на работу мобильного интернета, но и проводного.

«Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано. Мы помним, и в прошлом году были аналогичные ограничения, поэтому это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов, поэтому переживать на этот счет не стоит. Все граждане давно привыкли. При этом белые списки будут работать. Они для этого и были созданы — чтобы работать при необходимых ограничениях мобильного интернета», — сказал он.

В своей публикации «Газета.ру» намекает, что случай с провайдером «Всем Wi-Fi» — именно пример работы белых списков на проводном интернете. «В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела», — цитирует издание местную жительницу.

Проводной и мобильный интернет: ограничения фиксируются только для мобильной связи

Это не совсем так, обращают внимание аналитики проекта «НА СВЯЗИ» в разговоре с корреспондентом The Insider. На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» есть раздел «Схема нашей работы»: в нем расписано, как подключают новых абонентов. Для них не проводят оптоволокно, а устанавливают антенну.