СМИ сообщили о возможном тестировании белых списков на проводном интернете в Подмосковье. Аналитики не подтверждают ни один подобный случай

Издание «Газета.ру» 2 мая сообщило о начале работы белых списков на проводном интернете в Подмосковье со ссылкой на местных жителей. Это не совсем так: провайдер, о котором идет речь в статье, предлагает мобильный интернет, а не проводной, а ограничения на мобильном интернете в столице и окрестностях фиксируются с прошлого года. Подтвержденных случаев введения белых списков на проводном интернете еще не было, пояснили The Insider в проекте мониторинга российского интернета «НА СВЯЗИ | Служба техподдержки». Сбои же в работе других операторов в эту субботу, вероятно, вызваны перебоями с электроснабжением на крупнейшей точке обмена трафиком MSK-IX.
Что случилось?
В статье на сайте «Газета.ру» идет речь о провайдере «Всем Wi-Fi». Одна из жительниц Щелковского округа Подмосковья рассказала изданию, что домашний интернет от провайдера работает с перебоями со вчерашнего дня, 1 мая. Она уточнила, что работают только сервисы, доступные по белым спискам, а в самой компании это объяснили «распоряжением сверху».
Днем 2 мая стало известно также о сбоях в работе провайдера Istranet. Клиенты компании также сообщили, что Wi-Fi у них работает только по белым спискам, однако спустя время интернет заработал в привычном режиме.
Ранее на этой неделе в Госдуме жителей столицы и Подмосковья предупредили о возможных перебоях в работе интернета на майских праздниках. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил изданию «Подъём», что «такие ограничения вполне возможны», — причем не только на работу мобильного интернета, но и проводного.
«Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано. Мы помним, и в прошлом году были аналогичные ограничения, поэтому это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов, поэтому переживать на этот счет не стоит. Все граждане давно привыкли. При этом белые списки будут работать. Они для этого и были созданы — чтобы работать при необходимых ограничениях мобильного интернета», — сказал он.
В своей публикации «Газета.ру» намекает, что случай с провайдером «Всем Wi-Fi» — именно пример работы белых списков на проводном интернете. «В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела», — цитирует издание местную жительницу.
Проводной и мобильный интернет: ограничения фиксируются только для мобильной связи
Это не совсем так, обращают внимание аналитики проекта «НА СВЯЗИ» в разговоре с корреспондентом The Insider. На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» есть раздел «Схема нашей работы»: в нем расписано, как подключают новых абонентов. Для них не проводят оптоволокно, а устанавливают антенну.
«В исходной новости, по сути, мобильный интернет, а не проводной. Несмотря на то, что дома это называется Wi-Fi, это всего лишь метод соединения устройства с домашним роутером. Можно от роутера к компьютеру кабель протянуть, а можно по Wi-Fi подключиться, — поясняют специалисты проекта. — Сейчас называют Wi-Fi домашний интернет в принципе. Это неверно.
Нас интересует, каким способом роутер подключается к сети: это либо стационарный/кабельный/проводной интернет, либо мобильный. В новости речь об операторе мобильного интернета, который подключает абонента к сетям крупных операторов связи. А на мобильном интернете белые списки в московской области мы зафиксировали с 16 ноября 2025 года, и вероятно, они там появились даже раньше».
Издание «Код Дурова» также отметило, что в случае с оператором «Всем Wi-FI» «велика вероятность», что эти перебои «вызваны зависимостью инфраструктуры от мобильного вышестоящего оператора».
По данным «На Связи», белые списки на проводном интернете все еще не определяются нигде в России: ни в Подмосковье сейчас, ни в любом другом регионе. В конце марта этого года издание «Код Дурова», например, писало, что их зафиксировали у провайдеров на юге России. Аналитики «На Связи» в разговоре с редакцией также не подтвердили этот инцидент, списав перебои на DDOS-атаку.
Перебои в электроснабжении
Впрочем, например, оператор Istranet, о перебоях в работе которого также стало известно сегодня, подключает абонентов именно по оптоволокну. О сбоях также сообщили абоненты и других компаний в Москве — провайдеров Моснет, Инетком, АСВТ, CityLink и Ростелеком. Они также предлагают услуги подключения к интернету по оптоволоконному кабелю.
Этим сбоям тоже есть объяснение, и это не белые списки. Днем 2 мая профильные издания и Telegram-каналы сообщили (1, 2) о перебоях в электроснабжении на узле связи MSK-IX (ММТС-9).
«На ММТС-9 глобальный сбой по питанию. Это задело аплинки провайдеров. Было дважды отключение питания на несколько минут», — пишет со ссылкой на профильных экспертов портал «Хабр».
MSK-IX — это крупнейшая точка обмена трафиком и дата-центр, расположенный в Москве. Фактически это интернет-хаб рунета: он обеспечивает взаимодействие российских операторов с международными и друг с другом. Некоторые из российских провайдеров подключены к MSK-IX напрямую, поэтому перебои на ней могут отразиться и на их работе. Такое уже случалось в феврале этого года: в Главном радиочастотном центре (входит в РКН) 11 февраля сообщили о кратковременном сбое электропитания на ММТС-9 и отметили, что из-за этого у отдельных операторов могли возникнуть проблемы с интернет-соединением.