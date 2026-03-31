Новости

Интернет-провайдеры на юге России тестируют белые списки на домашнем интернете — «Код Дурова»

Провайдеры в Ростове-на-Дону начали тестировать введение белого списка на домашнем интернете. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет издание «Код Дурова». 

По словам нескольких собеседников издания, пользующихся услугами одного из местных провайдеров, на домашнем интернете у них начали открываться только ресурсы и сервисы, включенные в белый список — реестр сервисов и сайтов, которые должны быть доступны даже во время отключений интернета. 

«При использовании домашнего интернета у меня не работают Telegram и любые другие сайты, которые не входят в эти белые списки. Я попыталась включить VPN, но он не помогает, сайты просто не открываются, при этом наши российские сервисы работают», — цитирует издание одну из местных жительниц. 

«Код Дурова» не называет конкретного провайдера. Автоответчик техподдержки компании сообщил, что в городе сейчас якобы есть технические проблемы, связанные с внешним воздействием на инфраструктуру провайдера.

Неясно, являются ли перебои в работе домашнего интернета на юге России массовым явлением. Это первый известный случай тестирования белых списков на домашнем интернете. 

Российские власти представили белый список осенью прошлого года. О планах составить такой список Минцифры объявляло еще в начале сентября 2025-го: тогда речь шла о «наиболее востребованных и социально значимых российских сервисах и сайтах». Предполагается, что доступ к этим сайтам в моменты отключений будут обеспечивать операторы связи.

