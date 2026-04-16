Телеком-компании заморозили расширение каналов связи в Европу в рамках борьбы с VPN — РБК

Около 20 телеком-компаний, владеющих каналами связи между Россией и Европой, договорились о моратории на их расширение. Речь идет об аренде и вводе новых мощностей для передачи зарубежного трафика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на рынке.

По их словам, решение обсуждалось на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и связано с усиливающейся борьбой властей с VPN-сервисами. Поскольку их трафик выглядит как зарубежный, рост использования VPN увеличивает нагрузку на международные каналы. Ограничение их расширения, по замыслу властей, должно привести к исчерпанию пропускной способности.

В результате операторы будут либо фильтровать часть трафика, либо повышать стоимость доступа к зарубежным сервисам. Кроме того, власти рассчитывают, что это подтолкнет иностранные интернет-компании размещать серверы внутри России, иначе скорость их сервисов снизится.

Срок действия моратория не определен. По словам источников, формально операторы должны будут запрашивать разрешение на расширение каналов у Роскомнадзора, который сможет отказывать. Также обсуждаются введение дополнительного согласования с Минцифры и обязательная отчетность по трансграничному трафику.

Среди участников обсуждений, по данным РБК, были ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл», «Уфанет» и «Раском». Компании от комментариев отказались, Минцифры на запрос не ответило.

Ранее российские операторы и сервисы начали предупреждать пользователей о необходимости выключить VPN в соответствии с рекомендациями Минцифры. Компаниям, отказавшимся выполнять рекомендации министерства, грозит исключение из белых списков и лишение аккредитации.