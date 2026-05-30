11 из 12 депутатов отозвали свои подписи под законопроектом, который бы лишил призывников защиты на время суда. 12-й умер — правозащитники

11 авторов законопроекта, который бы лишил призывников автоматической защиты от отправки в армию на время суда, отозвали свои подписи под документом. Об этом написал адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. Под законопроектом стояли подписи 12 депутатов, один из них умер.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в нижнюю палату парламента в марте этого года. Нынешнее законодательство предполагает, что при обращении призывника в суд все призывные мероприятия автоматически останавливаются. Поправки предполагали, что приостановка решения призывной комиссии будет отдана на усмотрение суда:

«Нет сомнений, что судьи будут занимать сторону военкомата: то есть, несмотря на обжалование в суде решения призывной комиссии, не будут приостанавливать призыв. В результате призывникам придется оспаривать призыв уже находясь в армии, что, как мы понимаем, совсем затруднительно», — пояснял тогда The Insider основатель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

Как отмечает Ахильгов, в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 11 из 12 авторов законопроекта попросили отозвать свои подписи. Двенадцатый депутат — автор документа — Юрий Швыткин — умер в марте этого года на 61-м году жизни.