Новости

11 из 12 депутатов отозвали свои подписи под законопроектом, который бы лишил призывников защиты на время суда. 12-й умер — правозащитники

The Insider
Фото: Reuters

11 авторов законопроекта, который бы лишил призывников автоматической защиты от отправки в армию на время суда, отозвали свои подписи под документом. Об этом написал адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. Под законопроектом стояли подписи 12 депутатов, один из них умер. 

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в нижнюю палату парламента в марте этого года. Нынешнее законодательство предполагает, что при обращении призывника в суд все призывные мероприятия автоматически останавливаются. Поправки предполагали, что приостановка решения призывной комиссии будет отдана на усмотрение суда: 

«Нет сомнений, что судьи будут занимать сторону военкомата: то есть, несмотря на обжалование в суде решения призывной комиссии, не будут приостанавливать призыв. В результате призывникам придется оспаривать призыв уже находясь в армии, что, как мы понимаем, совсем затруднительно», — пояснял тогда The Insider основатель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

Как отмечает Ахильгов, в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 11 из 12 авторов законопроекта попросили отозвать свои подписи. Двенадцатый депутат — автор документа — Юрий Швыткин — умер в марте этого года на 61-м году жизни. 

Фото: KALOY.RU / Telegram

«Все были уверены, что законопроект быстро примут. Мы критиковали его в федеральных медиа, объясняя, что он противоречит Конституции <...> Формально законопроект на рассмотрении Госудумы, но уже очевидно, что принимать его не собираются. Кажется, впервые с 2022 года депутаты от Минобороны сняли свою вредную антиконституционную инициативу с рассмотрения. И это не может не радовать», — пишет Ахильгов.

С этого года призыв на срочную службу в России перестал разделяться на весенний и осенний — он стал круглогодичным. Подписанный в конце декабря Владимиром Путиным закон предполагает, что все военкоматы теперь могут отправлять повестки, проводить медосвидетельствования и заседания призывной комиссии в любой месяц. Отправка к месту службы будет по-прежнему осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря.

