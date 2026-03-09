Число россиян на альтернативной службе достигло рекорда за 14 лет. Но количество отказов в переводе увеличивается — правозащитники

Более 3,2 тысячи россиян проходили альтернативную службу в конце прошлого года — это рекорд как минимум за последние 14 лет, следует из данных Роструда, на которые обратило внимание издание «Вёрстка». В первом полугодии таких служащих было на 18% меньше, а в конце 2024-го — на 32%. По сравнению с годом начала полномасштабной российско-украинской войны показатель вырос почти в три раза.



По данным на осень прошлого года, больше всего проходящих альтернативную службу в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Кемеровской и Ростовской областях. Суммарно на них приходилось более 600 человек.



«Даже в условиях того, что у нас увеличилось количество людей, проходящих альтернативную гражданскую службу, мы замечаем, что число людей, которым заменили военную службу на альтернативную, уменьшается. Поэтому число подающих заявления в разы больше, чем эти цифры на графиках. Только около 20% решений оказываются положительными. Это значит, что еще около 80% людей подали заявление на АГС, но в статистику тех, кто проходит альтернативную службу, не попали, потому что никто не собирает статистику по поданным заявлениям», — объяснил юрист «Движения сознательных отказчиков» Саша Белик.



Альтернативная гражданская служба заменяет военную для тех, кто не хочет проходить ее по убеждениям, вероисповеданию или относится к коренному малочисленному народу. Таких россиян направляют, помимо прочего, в больницы, театры, лесничества и на почты на 21 месяц. Работа оплачивается, также предусмотрен отпуск, однако расторгнуть трудовой договор досрочно запрещено.

