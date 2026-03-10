Власти решили лишить призывников автоматической защиты от отправки в армию на время суда. Законопроект внесли в Госдуму

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает возможность отправки призывников в армию даже во время, когда они оспаривают решение призывной комиссии в суде.

По текущему законодательству все призывные мероприятия останавливаются при обращении призывника в суд: нынешний механизм предполагает, что призывник может обжаловать решение муниципальной комиссии в вышестоящей инстанции (призывной комиссии региона), а решение последней — уже в суде. Поправки предлагают внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Сейчас в нем есть формулировка, которая указывает, что «решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда». Эту формулировку хотят изменить на «[решение призывной комиссии] может быть приостановлено судом в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации». То есть по новым правилам заморозка призыва будет зависеть именно от решения суда.

Основатель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин в разговоре с The Insider поясняет, что законопроект по сути отменяет эту лазейку:



«Теперь приостановка решения призывной комиссии будет на усмотрение суда. Нет сомнений, что судьи будут занимать сторону военкомата: то есть, несмотря на обжалование в суде решения призывной комиссии, не будут приостанавливать призыв. В результате призывникам придется оспаривать призыв уже находясь в армии, что, как мы понимаем, совсем затруднительно».

Правозащитная организация «Школа призывника» пишет, что пересмотр этих формулировок будет означать, что у призывников практически не останется легальной возможности остановить отправку в войска после решения комиссии. Если сейчас закон дает гарантию, что с момента подачи иска и до вступления в силу решения суда призывника не отправят в армию, законопроект предлагает эту норму отменить.

«Новый законопроект — это посягательство на гарантию того, что гражданин не будет незаконно отправлен на военную службу», — отмечают правозащитники.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что он «направлен на совершенствование правового регулирования» в области призыва.

С 2026 года призыв на срочную службу в России перестал разделяться на весенний и осенний — он стал круглогодичным. Подписанный в конце декабря Владимиром Путиным закон предполагает, что все военкоматы теперь могут отправлять повестки, проводить медосвидетельствования и заседания призывной комиссии в любой месяц. Отправка к месту службы будет по-прежнему осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря.